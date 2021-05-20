Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2020/2021 учебном году в Беларуси функционируют 3009 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 1 млн 57 тыс. 918 учащихся. Образовательный процесс обеспечивают 117 тыс. 315 педагогических работников. В 9-х классах обучаются 90,3 тыс. учащихся, в 11-х классах — 51,8 тыс. Выпускников 9-х классов на 3,7 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом, выпускников 11-х классов осталось почти столько же. Уменьшение идет порядка 800 человек», — рассказала Ирина Каржова.

По ее словам, Министерством образования определены даты проведения торжественных мероприятий. «Последний звонок мы рекомендуем провести 29 мая, выпускные вечера — 10 июня», — отметила замначальника главного управления.

В этом году последний звонок и выпускные вечера пройдут в традиционном формате. Как правило, это торжественная линейка на открытой площадке. Безусловно, при этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к проведению массовых мероприятий.

«Министерство образования рекомендует в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации отказаться от проведения выпускных вечеров в стенах крупных развлекательных комплексов и обратить внимание на более камерные варианты проведения школьного торжества. Например, в учреждениях образования. Такие формы и варианты выпускных вечеров успешно себя зарекомендовали в минувшем году. Это может быть школьный капустник, который готовится самими детьми, а не человеком со стороны, также вечер можно провести в форме презентации «кинолента школьных дней», можно заложить аллею или капсулу памяти для будущих выпускников, что еще раз подчеркнет связь поколений, учащихся и педагогов и станет запоминающимся эпизодом», — продолжила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Лариса Емельянчик.

Помимо мероприятий, которые пройдут непосредственно в учреждениях образования, в исключительных случаях Минобразования рекомендует задействовать учреждения дополнительного образования детей и молодежи, а также учреждения культуры, если по объективным причинам провести данное мероприятие в школе невозможно.

Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти.-0-

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