На Гомельщине стартовал фестиваль безопасности «Подарим детям праздник».

Главный организатор масштабного фестиваля, проводимого в рамках благотворительного проекта «Сохрани жизнь ребенку» и республиканской акции «Не оставляйте детей одних!», – Гомельское областное отделение республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд». Коллективы областного отделения Белорусского детского фонда, главного управления образования облисполкома, областного управления МЧС, главного управления юстиции, областного ГАИ и специализированного лицея при университете гражданской защиты МЧС проводят встречи с детьми из детских домов семейного типа Гомельщины. Кроме этого, коллективы лицея МЧС и детского фонда с 26 мая по 1 июня участвуют в велопробеге «Сохрани жизнь ребенку». Он стартовал от Гомельского управления МЧС и продолжается по маршруту Лоев, Речица, Буда-Кошелево, Чечерск, Ветка, Добруш.

В нашем районе фестиваль безопасности стартовал велопробегом от СШ№1. Конечной точкой маршрута стал центральный районный Дом культуры, где для ребят была организованы обучающие занятия по безопасности жизнедеятельности на интерактивных площадках.

Во время мероприятия подарком от Белорусского детского фонда была награждена родитель-воспитатель детского дома семейного типа Виктория Новикова. Ценный подарок вручила директор социально-педагогического центра Инна Шестакова. К слову, в настоящее время в семье Виктории и Александра Новиковых воспитывается десять детей. Шестеро из них являются приёмными.

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