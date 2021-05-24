Вот и подходит к концу очередной учебный год для учащихся Буда-Кошелевской детской школы искусств. Школе, которая несмотря на меняющиеся времена и вкусы, всегда остается храмом искусства со своими традициями и устоями, заложенными дружным творческим коллективом учителей, учащихся и родителей. А значит, пришло время подвести итоги.

Открывая торжественное мероприятие, директор ДШИ Людмила Ветошкина отметила, что школа богата и славится, прежде всего, своими талантливыми и одаренными учащимися. Ежегодно в сентябре она пополняется юными дарованиями, а весной прощается с выпускниками, которые так и остаются ее детьми, только повзрослевшими.

Уходящий учебный год, несмотря на пандемию, выдался насыщенным на различные конкурсы, фестивали и олимпиады. География побед учащихся выходит далеко за пределы нашего города, района, области и даже республики. Конкурсные выступления ребят оценивали именитые мастера – профессионалы своего дела. 125 грамот, дипломов и благодарностей в нынешнем году в копилке у учащихся ДШИ. Под бурные аплодисменты ребята поднимались на сцену за заслуженными наградами. В адрес каждого их них звучали теплые слова от директора школы, ведь их трудолюбие и преданность высокому искусству вызывает только восхищение. А полученные награды, станут хорошим стимулом для творческого роста. Вместе с ребятами на сцену поднялись и их учителя, которые смогли зажечь в них искры таланта и привить любовь к искусству.

Не менее трогательной и незабываемой частью мероприятия стало вручение свидетельств о дополнительном образовании детей и молодежи. 32 выпускника музыкального, хореографического и художественного отделений покидают стены школы искусств. К слову, для некоторых из них она станет ступенью для получения дальнейшего образования в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф. Соколовского. Желаем нашим выпускникам достижения поставленных целей и покорения новых творческих вершин!

Конечно же, в этот праздничный день звучали слова благодарности и в адрес родителей, дедушек и бабушек, которые поддерживали ребят во всех их творческих начинаниях, и в адрес преподавателей за их педагогическое умение и мастерство, и в адрес учащихся – за огромное желание овладевать творческими способностями.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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