4 мая в суде Железнодорожного района областного центра поставили точку в резонансном уголовном деле.

Напомним, дело возбудили в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской – официально безработного уроженца Минска Юрия Власова, таксиста, уроженца Добрушского района Александра Шабалина, гомельчан – ремесленника Дмитрия Ивашкова и Татьяны Каневской, которая ухаживает за ребенком-инвалидом.

Им предъявлено обвинение в приготовлениях к массовым беспорядкам и захвату зданий и сооружений. К материалам дела приложены видеозаписи, на которых зафиксирована встреча обвиняемых с Тихановской 5 августа прошлого года в Минске, где они обсуждали свои намерения. Согласно заключению эксперта, на записях имеется речь всех обвиняемых и кандидата в президенты, признаков монтажа, изменений не обнаружено.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал всех виновными и назначил Каневской – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, Шабалину и Ивашкову – по шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Власову – шесть лет и шесть месяцев в колонии усиленного режима (с учетом обвинения в публичном оскорблении представителя власти).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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