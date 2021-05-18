Открывая его, лидер самой массовой общественной организации региона Алексей Неверов сердечно поздравил всех с Днем семьи, отметив, что от крепости этой ячейки зависит здоровье всего общества.

На пленуме подвели промежуточные итоги выполнения решений III-го пленума совета Федерации профсоюзов Беларуси.

Алексей Неверов поблагодарил профсоюзы всех уровней, социальных партнеров за проделанную работу в этом году по сохранению коллективов, и подчеркнул: «И впредь наши усилия должны быть направлены на сохранение мира, стабильности, сохранение рабочих мест, безопасных условий труда, повышение уровня и качества жизни людей».

Председатель областного объединения профсоюзов подчеркнул, что мир и стабильность остаются приоритетными ценностями, и для нас, белорусов, очень важно сохранить то, что имеем. Информационная активность на всех площадках, в социальных сетях, на сайтах очень актуальны, как и обучение профактива новым формам работы, — отмечалось в выступлении.

Речь также шла о кадровой политике, создании новых организаций, колдоговорной работе, деятельности профсоюзов по правовой и социально-экономической защите прав людей, обеспечении охраны труда, мониторинге цен, работе с молодежью.

На пленуме выступили начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский, заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

В обсуждении участвовали руководители профсоюзных организаций — первичной профсоюзной из областной клинической больницы Татьяна Потеряева, председатель Железнодорожной районной г. Гомеля работников образования и науки Татьяна Стрижак, филиала Гомельской ТЭЦ РУП «Гомельэнерго Владимир Савостьянов, а также многочисленные партнеры профсоюзов региона по туристско-экскурсионной работе.

Как отметила в своем обращении к участникам пленума Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Год народного единства для самой массовой общественной организации страны — Год исполнительской и профсоюзной дисциплины. А это непременные условия для успешного движения вперед по всем направлениям деятельности. Профсоюзы Гомельщины работают плодотворно, проявляют солидарность, активно заявляют свою гражданскую позицию в отстаивании прав простого труженика на труд, достойную зарплату, сохранение рабочих мест на предприятиях вопреки попыткам вмешательства извне.

Символично, что в День семьи сертификат на 500 рублей для туристического двухдневного тура в город Гродно передан студенческой семье Мартусевич из Гомельского медуниверситета. Вручены и профсоюзные награды: Знак Пашаны — председателю первичной профсоюзной организации Белорусского металлургического завода Александру Коледе и председателю объединенной районной организации РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги Виталию Сущинскому. Почетной грамотой областного Совета депутатов отмечен Юрий Корж, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Почетной грамотой областного объединения профсоюзов — Марина Бондарь, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, а также Виталий Еременко — председатель областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Поздравляем!

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