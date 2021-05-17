Холодильник, одежда и пасхальные подарки. Буда-Кошелевское благочиние провело благотворительную акцию для Уваровичского психоневрологического дома-интерната

В дни проведения Пасхального фестиваля в Буда-Кошелевском благочинии проведена благотворительная акция, в рамках которой был приобретен новый холодильник для нужд Уваровичского психоневрологического дома-интерната на средства приходов благочиния и индивидуального предпринимателя Игоря Капитонова. Протоиерей Сергий Пешко, протоиерей Иоанн Бухенко и иерей Александр Асадчий посетили Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы поделиться Пасхальной радостью с подопечными дома-интерната. Священнослужители принесли с собой пасхальные подарки, сладости и прочие угощения. И передали для пожилых людей собранные прихожанами куртки и другие необходимые из одежды вещи.

byda-koshelev.cerkov.ru