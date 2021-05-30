При оплате жилищно-коммунальных услуг за июнь граждане увидят в жировках новую строчку «Услуга по управлению общим имуществом совместного домовладения». О том, что это за услуга, кто будет ее оказывать и сколько мы будем платить, читайте ниже.

Введение услуги по управлению общим имуществом предусмотрено Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 года №571.

Изменения, принятые в апреле текущего года, дополнили данный документ главой 17 «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». В ней отмечается, что плата за эту услугу ежемесячно вносится плательщиками ЖКУ, являющимися участниками совместного домовладения. Исчисляться она будет соразмерно общей площади принадлежащего собственнику жилья и нежилых помещений в доме.

Хотя услуга и будет вынесена в отдельную строку в жировке, она далеко не новая. Мы и раньше платили за управление общим имуществом, это было включено в тарифы нескольких ЖКУ: техническое обслуживание дома, вывоз ТКО и санитарное содержание вспомогательных помещений. После вычленения данной услуги в отдельную, себестоимость вышеперечисленных услуг станет меньше. Тарифы в отношении указанных услуг определены Указом Президента №490 от 24 декабря 2020 года. Тариф за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения составит 0,0165 руб. за 1 кв.м.

В Жилищном кодексе прописано, что уполномоченное лицо обязано предложить потребителю заключить договор на управление общим имуществом. По словам начальника управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрея Ромашко, будет действовать так называемый публичный договор, или публичная оферта. В нашем случае – утвержденный типовой договор, размещенный в открытом доступе с набором необходимых существенных условий, который заключается со всеми получающими услугу по управлению общим имуществом. Чтобы принять условия оферты, нет необходимости что-то подписывать и заверять печатью, достаточно, например, принять и оплатить услугу. Фактически договор будет считаться заключенным с 1 июня. Если вы хотите получить бумажный вариант, необходимо обратиться к технику жилфонда КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Контактный тел. 2-41-82.

Кроме того, важно помнить, что отсутствие договора с потребителем или отказ потребителя заключить подобный договор не освобождает его от платы за услугу по управлению.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА