Работы запланированы в период с 3 мая по 30 июня текущего года.



В течение светового дня с последующим включением в ночное время электроэнергия будет отключаться в жилых домах, Бушевском детском саду-средней школе, скважине, АТС. Замена сетей плановая, позволит обеспечить бесперебойную и безопасную подачу электроэнергии. Ремонтные работы будут вестись СМУ-3 г. Гомеля.

За дополнительной информацией можно обратиться в Морозовичский сельисполком либо по тел.: 2-11-21, 2-16-33 в диспетчерскую службу филиала Гомельских электрических сетей РУП «Гомельэнерго» Буда-Кошелевский РЭС.

Заранее приносим жителям извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание.