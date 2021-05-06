В преддверии Дня Победы представители общественных объединений района поздравили на дому узников фашистских концлагерей.

Чем дальше время отдаляет нас от 9 Мая 1945 года, тем меньше остается участников и живых свидетелей Великой Отечественной войны. Сегодня поздравления и подарки от районного совета ветеранов в лице председателя Марии Максимчиковой, председателя районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елены Парфененко, первого секретаря РК ОО «БРСМ» Максима Ляпко и директора историко-культурного центра Светланы Авсянниковой принимали бывшие малолетние узники концлагерей.

Слова благодарности за мужество и мирное небо, добросовестный труд в послевоенные годы звучали в адрес жительниц райцентра Лидии Калениковны Маслюковой, Лидии Михайловны Романцовой и Валентины Николаевны Коваленко, жительницы деревни Липиничи Ефросиньи Николаевны Рубановой, жителя агрогородка Губичи Ивана Владимировича Дегтяренко, Эдуарда и Ольги Михайловны Алейниковых из Старой Буды.

Вместе с подарками и цветам бывшие малолетние узники получили нечто большее: внимание и заботу, чувство искренней признательности и благодарности за мирное небо над головой.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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