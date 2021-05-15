Республиканская информационно-образовательная антитабачная акция «Беларусь против табака» стартует в Гомельской области 17 мая и продлится до 6 июня.

Курение является социальной проблемой общества. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 54,4% мужчин курят. В возрасте 30-39 лет количество курящих составляет 64,8% у мужчин и 14,9% — у женщин. В возрасте 14-17 лет курящие составляют 34,2%.

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, это является огромной социальной потерей для нашего общества. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Учеными установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше той, которая признана предельно допустимой. А радиация табачного происхождения вкупе с другими канцерогенными веществами – главная причина возникновения рака. Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Помимо высокого риска возникновения различных форм злокачественных новообразований, продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний. Установлено, что у этих больных, по сравнению с некурящими, сокращается продолжительность жизни, возрастает риск рецидива или возникновения второй опухоли, снижается эффективность лечения, качество жизни. Прекращение курения гарантирует снижение заболеваемости раком на 30%.

Курение – один из ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: увеличивается риск сердечного приступа, а иногда и остановки сердца до 10 раз. Риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта у курящих в 2-4 раза выше, чем у некурящих. Каждый седьмой курильщик сталкивается с заболеванием, поражающим сосуды нижних конечностей. Никотин утяжеляет течение ряда болезней, таких как гипертоническая болезнь, гастрит и многие другие. При таких заболеваниях, как язвенная болезнь, тромбофлебит, инфаркт миокарда, выздоровление без отказа от курения невозможно.

Особенно вредно курение в детском и подростковом возрасте. Курение вызывает задержку роста, приводит к снижению физической и умственной работоспособности. В результате нарушения обмена веществ повышается утомляемость, происходит общее ослабление организма.

Курение вредит здоровью курильщика. Эта истина известна, пожалуй, всем, однако, далеко не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. Установлен достаточно высокий уровень распространенности пассивного курения среди населения республики: более половине опрошенных приходится находиться рядом с курящими в различных местах (дома, в гостях, на работе и т.д.), тем самым, выступая в роли пассивного курильщика. Наиболее часто сталкиваются с пассивным курением на остановках общественного транспорта (40% опрошенных), на работе/учебе (39,4%), в гостях (32,2%).

Особенно страдают маленькие дети в семьях курильщиков. Регулярное нахождение в компании курящих родителей зачастую вызывает пристрастие к никотину, который с детства находится в их крови.

Курение родителей на 20-80% увеличивает риск заболевания дыхательной системы, тормозит развитие легких ребенка. Расстройства сна и аппетита, нарушение работы внутренних органов, повышенная раздражительность, плохая успеваемость и отставание в физическом развитии – вот перечень последствий окуривания родителями своих детей. Эти дети чаще болеют в раннем детстве, и получают меньший запас здоровья на будущую жизнь.

Непоправимый вред наносится будущему ребенку, если курит беременная женщина. Табачный дым может оказать как сиюминутное, так и отдаленное воздействие на организм. Результатом комплексного негативного воздействия продуктов табачного дыма на организм плода является задержка роста и снижение веса при рождении. Это позволяет говорить о «табачном синдроме плода» по аналогии с «алкогольным синдромом» или о пассивном курении плода. У курящих женщин выкидыши и рождение мертвых детей встречается в 2–3 раза чаще. Комитет международных экспертов ВОЗ пришел также к заключению, что курение матери («пассивное курение плода») является причиной синдрома внезапной смерти младенца в 30-50% случаев.

Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение курения.

Отказ от курения даже в зрелом и пожилом возрасте окупается сполна:

через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме; через 48 часов человек обретает обоняние и вкус; через неделю улучшиться цвет лица; через 1 месяц станет легче дышать, исчезнут утомление, головная боль; через 6 месяцев проходят бронхиты, восстановится сердечный ритм; через 1 год вдвое уменьшается возможность умереть от ишемической болезни сердца; через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть раком легких или гортани.

Для тех, кто уже курит, разработана целая система мероприятий по отказу от этой вредной привычки. Однако успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить.

В рамках информационно-образовательной акции

«Беларусь против табака» и Всемирного дня без табака

с 17 мая по 4 июня с 11.00 до 12.00

на базе УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» будет организована

«горячая линия» по телефонам 7-66-44 и 7-11-37

с врачами-психиатрами-наркологами.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»