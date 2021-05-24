В рамках акции «Дарим радость» завтра в 14.00 активисты РОО «Белая Русь» будут красить детскую площадку в м-не Восточный между домами 4 и 4А.

Если есть желающие поучаствовать в акции – напишите нам. Мы заготовим для вас кисточки и перчатки.