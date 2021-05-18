Подходит к завершению очередной учебный год, вскоре школьники уйдут на летние каникулы, а, значит, самое время напомнить родителям о безопасности своих детей.

В рамках второго этапа акции «Не оставляйте детей одних» пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические мероприятия с родителями воспитанников Уваровичского центра детского творчества на тему «Предупреждение детского травматизма – обучение ребенка правилам безопасности!».

При проведении беседы особое внимание родителей акцентировали на соблюдении трех принципов: создание безопасного дома для ребенка, повседневный кропотливый труд по его воспитанию, обучению, и, конечно же, недопустимость оставления детей без присмотра. В ходе мероприятия с присутствующими проводились конкурсы и викторины на тему безопасности. А чтобы надолго запомнить изученные правила, во время беседы продемонстрировали фильм «Не оставляйте детей одних».

В завершении пропагандисты МЧС пожелали беречь себя, своих детей и никогда не попадать в чрезвычайные ситуации, а в подарок все получили обучающую наглядно-изобразительную продукцию.

Буда-Кошелевский РОЧС