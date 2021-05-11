К слову, подобный конкурс проводится на предприятии впервые, но, судя по отзывам, станет традиционным.

12 участников представили на суд жюри 26 работ в четырех номинациях: «Пасхальный кулич», «Пасхальное яйцо», «Пасхальный сюжет» и «Пасхальный перезвон». Помимо этого, в каждой номинации проводилось народное голосование.

Жюри определило по 3 победителя в каждой номинации. Им достались денежные призы: 3 базовые величины – за первое место, 2 – за второе и 1 – за третье. Абсолютно все участники получили поощрительные подарки от профсоюзной организации.

Инициатором и организатором конкурса, а также активным его участником выступил отдел идеологической работы и социального развития при поддержке профсоюзной организации и руководства предприятия. Подобные мероприятия, уверены организаторы, позволяют раскрыть творческий потенциал работников и способствуют укреплению корпоративного духа.

– Благодаря конкурсу мы понимаем, как много замечательных и талантливых людей работает рядом с нами, – поделилась с «Авангардом» начальник отдела идеологической работы и социального развития Юлия Слепцова.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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