Лень – двигатель прогресса, а труд движет эволюцией. По своей природе человек – существо ленивое, но вынужден трудиться, чтобы жить и развиваться. Хотя, я более чем уверен, многие предпочли бы развлекаться в свое удовольствие.

Из-за своей любви к развлечениям человек изобрел огромное количество способов как полезного, так и бесполезного времяпрепровождения. Так, в древности люди занимались наскальной живописью, создавали фигурки или, на худой конец, если не обладали никакими талантами, камни с палками подбрасывали. Выйдя на новый уровень развития, устраивали кровавые шоу, читали книги, потом и спектакли по ним ставили. С появлением интернета и видеоигр книги стали не так популярны, особенно среди молодого поколения. Признаюсь, я и сам не заядлый любитель книг.

Со временем люди все чаще занимают свой мозг чем-нибудь в виртуальном мире, нежели в реальном. Иногда и во время беседы начинают в телефоне залипать. Неприятно, правда? А сидят в основном в Инстаграм, ВК или ТикТоке. Про последний сейчас речь и пойдет. Эта платформа была создана еще в 2016-м, но у нас популярна стала спустя три года. Предназначена она для создания и просмотра коротеньких видео на различные темы. Найти здесь можно всё что угодно: от смешных роликов до абсолютно бессмысленных кривляний на камеру. И, что самое интересное, как раз эти самые кривляния чаще всего и смотрят, а их авторы становятся популярными и зарабатывают на этом деньги. И смешно, и плакать хочется. Но еще забавнее то, что для кого-то чисто развлекательная платформа становится достоверным источником информации, которая в социальных сетях создается неизвестно кем. На днях я стал невольным свидетелем крайне любопытной беседы. В троллейбусе на соседних сиденьях расположились двое мужчин, один из которых крайне эмоционально рассказывал о «прогнившем совке», про то, что «всё разворовали» и так далее в том же духе. Речь на этот раз шла про нашу соседку – Российскую Федерацию. Слушал я вполуха ровно до фразы: «Мужик в ТикТоке грамотно рассказал…» И тут я понял: такое пропускать нельзя. Привожу диалог.

– Вот как в России деньги выводят: на развитие сельского хозяйства выделили 500 миллионов, а на нефтянку 90 миллиардов. Как будто нефтянке денег не хватает.

– Подожди, они же вроде в последние годы нормально вложили, – и здесь он начинает что-то искать в телефоне. – Так слушай, на первом же сайте написано, что на развитие выделено 256 миллиардов.

– Не знаю, может он прошлый год имел в виду.

– Ну давай посмотрим прошлый год… За прошлый год около 300 миллиардов.

– Так, может, это про субсидии было? – уже не столь уверенным тоном спросил правдоискатель.

– Теперь это дело принципа – проверить, сколько выделили на субсидии. Ага, тут разбираться долго, но где-то около 30 миллиардов, – уже откровенно посмеиваясь, ответил его собеседник.

– Ну так и что теперь? Никому не верить?

Ответа на этот вопрос я уже не услышал, мне нужно было выходить. Я и так проехал одну лишнюю остановку, пока дослушал это «расследование».

Вот и получается: посмотрели минутное видео, поверили, согласились, возмутились, понесли дальше. И среди подобных пользователей мало тех, кто будет проверять информацию – это же надо найти и изучить вопрос, да и не факт, что на одном ресурсе. Много букв, а не хочется буквы читать. При этом ровно такой человек будет твердить, что в зомбоящике пропагандисты с государственных каналов вату в голову пихают и на своих интернет-ресурсах все врут. А вот в ТикТоке, там да, там врать не будут. А новость ведь фейковая, но он поверил и не проверил.

Весь вечер я пытался найти этот ролик в ТикТоке, но так и не смог. Видимо, уже удалили как недостоверный.

Александр ТУР,

участник клуба «Юный журналист»