На очередной прием граждан, который провел первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко, записались 10 человек, вопросы 4 были разъяснены и решены еще до его начала.

Большинство проблем, с которыми граждане обратились к руководству района за содействием в их решении, касались выделения жилья и ремонта домов. Так, семье, где воспитывается двое несовершеннолетних детей и состоящей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Октябрьском сельисполкоме, было предложено воспользоваться вариантом арендного жилья, информация о наличии которого размещается на официальном сайте райисполкома. Другой заявительнице, проживающей в райцентре в доме, признанном не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, в очередной раз был разъяснен порядок и условия предоставления жилья. Ремонт кровли жилого дома работницы ОАО «Юбилейный-Агро» взят на контроль и будет выполнен силами сельхозпредприятия, на балансе которого он находится.

В ходе приема были подняты и другие вопросы. В частности, благоустройства прилегающей территории к памятнику землякам в Радеево и вывоз мусора с гражданского кладбища.

Каждый из поступивших вопросов детально проработан на предмет возможных вариантов его решения.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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