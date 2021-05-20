



В минувший вторник перестал работать интернет-портал TUT.BY. На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к этому ресурсу и его копиям. Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY. Одновременно Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ ­­МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как подчеркнули в КГК, в результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ ­­МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Идет следствие.

Так что же произошло? Почему организация, так долго занимавшаяся откровенно антигосударственной деятельностью, пошла по пути самого известного неплательщика налогов — Аль Капоне? Ответ пока один: они обыкновенные, почти примитивные жулики, озабоченные собственным карманом. Причем пытавшиеся хитроумно замаскировать свой корыстный интерес. Ведь о том, что принадлежащий ООО «ТУТ БАЙ ­МЕДИА» портал, который редактирует ранее судимая М. Золотова, заигрался в опасные игры с законом, говорилось не раз. Им мягко предлагали остановиться, одно за другим вынося предупреждения по поводу лживых публикаций, но ребята не унимались. В конце концов суд лишил TUT.BY статуса СМИ. К сожалению, это не помешало ресурсу распространять ложную информацию, публиковать статьи подстрекательского характера, вовсю популяризировать «героев» уличных беспорядков, давать слово экстремистам, окопавшимся за рубежом.

Теперь появляются основания предположить, отчего же команда TUT.BY столь упорно и настойчиво, игнорируя все предупреждения, продолжала создавать себе имидж бесстрашных информационных вояк. Похоже, вся их бурная деятельность была обыкновенной ширмой на случай внезапного возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Прием, известный в среде махинаторов от политики: когда тебя уличат в финансовых преступлениях, будь готов предстать перед публикой в белых одеждах гонимого «борца». В свое время этот кульбит пытался совершить «правозащитник» А. Беляцкий, осужденный в итоге за неуплату налогов, а также экс-руководитель Белгазпромбанка В. Бабарико, находящийся сейчас под судом за взятки. Теперь тот же метод наверняка попытаются применить подозреваемые из TUT.BY.

Они будто забыли, что закон нельзя нарушать вообще, не только в своих публикациях, но и в экономической деятельности. Проблемы пришли с совершенно неожиданной для уже бывшего портала стороны. С финансовой.

Дело в том, что ООО «ТУТ БАЙ ­МЕДИА» еще в 2019 году стало резидентом ПВТ, то есть попало в «налоговый рай». Резиденты ПВТ могут пользоваться существенными налоговыми льготами, причем на всю свою деятельность. Правда, для получения этих льгот должны соблюдаться некоторые условия. Основным видом деятельности должен быть именно тот, на основании которого и получено членство в ПВТ.

К примеру, если компания занимается разработкой программного обеспечения, получает с этого большую часть своих доходов и в качестве сопутствующего бизнеса разводит декоративных кроликов, вся ее деятельность будет подпадать под льготный режим. А вот если разведение кроликов со временем станет основным видом деятельности компании, о льготах придется забыть.

Нечто похожее и произошло с ООО «ТУТ БАЙ ­МЕДИА», с той лишь разницей, что они изначально несколько исказили суть своей работы. При получении статуса резидента ПВТ было заявлено, что их основными продуктами являются информационно-сервисный сайт TUT.BY, мобильная версия сайта smart.tut.by, маркетплейс kupi.tut.by, приложения для Android и iOS: tut.by, afisha.tut.by, finance.tut.by и другие. В основе их разработок лежат технологии: LNMP, sphinx, redis, технологии WEB-аналитики, программное обеспечение на языках PHP, JavaScript, Perl, C/C++, XML/HTML/XSLT. Для работы портала используется система управления базами данных MySQL, MongoDb и ClickHouse. Для обеспечения отказоустойчивости и масштабирования все ­СУБД работают в режиме кластеров. В качестве ОС используется Linux. Мобильные версии разрабатываются для платформ iOS и Android. Технологии и языки программирования: Java, Kotlin, Swift.

И это все правда, только вот является ли это все их основной деятельностью и достаточным основанием для нахождения в ПВТ? Любой человек, знакомый с деятельностью портала TUT.BY, может легко ответить на этот вопрос сам:

основной заботой портала, особенно в последние полтора года, стало формирование откровенно антигосударственной повестки, разжигание розни и вражды. Чего только стоит публикация в негативном ключе списка судей или регулярные нападки на силовиков… Какое отношение это имеет к созданию высокотехнологичного ПО?

Ну а что до нанесенного ущерба, так это разница между оплаченными налогами с учетом льгот и налогами, которые должны были быть уплачены на общих основаниях, плюс санкции. И что-то нам подсказывает, что сумма будет просто астрономическая. Учитывая масштабы деятельности, как минимум несколько миллионов долларов набежит. Рекламные бюджеты там были вполне себе жирные, но раз бухгалтеры не захотели считать честно, то будут подсчитывать следователи.

В чем преуспело руководство портала, так это в невиданном нахальстве. Быть противниками государства, работать на разрушение этого государства, но при этом не платить налоги, пользуясь необоснованными льготами от того самого государства, это действительно цинизм высшей пробы. Не каждый так сможет. Политолог А. Шпаковский справедливо назвал эту ситуацию «апофеозом двойных стандартов, наглости и аморальности».

Может, причина в том, что в нашей стране наказания за неуплату налогов относительно мягкие в сравнении со многими странами западной демократии?

Например, в США уклонение от уплаты налогов является тяжким преступлением. Вне зависимости от масштаба данного преступления, совершенного юридическим лицом, применяется комбинированное наказание: фиксированный штраф 500 тысяч долларов и дополнительный штраф в размере 50 процентов от суммы банковского дохода плюс реальный тюремный срок (в большинстве случаев).

Хотели ведь как на Западе, хотели исключительно по букве закона, ну так вот… Добро пожаловать в правовое государство, с неотвратимостью наказания и всеми прочими атрибутами.

Вот он, апофеоз наглости и аморальности…

О том, как сладко жилось сотрудникам ООО «Тут Бай Медиа» в условиях ухода от налогообложения, можно судить по следующим цифрам. Например, зарплата и дивиденды по итогам работы общества у генерального директора Людмилы Чекиной с декабря 2019 года по май 2020-го составили более 363 тысяч рублей.

Примерно 60 тысяч рублей в месяц. Только вот ежемесячные выплаты этой «радетельницы за пенсионеров и бюджетников» в пенсионный фонд едва составили… 11 рублей. Во время обысков в офисе Tut.by и дома у некоторых его сотрудников правоохранители только за один день изъяли более 500 тысяч долларов наличными.

При этом у одного из сотрудников найдено 60 тысяч, у другого около 100 тысяч долларов, спрятанных в ведре под собачьим кормом.