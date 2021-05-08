Государственные герб и флаг – символы, которые нас объединяют, уверен первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

– Любое современное государство начинается с символов. Важнейшие – герб, флаг, гимн. Цвета Государственного флага принято читать так: красный – символизирует цвет знамен Красной армии, кровь солдат, освободивших наши земли от фашистских захватчиков, подвиг белорусского народа; зеленый – лесные богатства, поля, надежду на возрождение; орнамент – национальный характер, духовную чистоту белорусов. Символично, что в год, когда мы празднуем 76-летие победы в Великой Отечественной войне, День Победы совпал с Днем государственной символики, ведь красный цвет на полотнище белорусского флага – это цвет знамен, под которыми сражались наши бойцы на фронтах войны, знамени, которое они водрузили в победном 45-м над берлинским рейхстагом.

Популяризация госсимволики в молодежной среде – важная работа нашей организации. Красно-зеленная цветовая гамма выполняет роль визитной карточки, свидетельствует об историческом прошлом, современности и намерениях продолжать строить независимую Беларусь. На Будакошелевщине патриотическому воспитанию молодого поколения уделяется большое внимание. Одним из направлений этой работы является вовлечение членов организациимолодежи в различные мероприятия патриотической тематики.

Чтить и уважать свой герб и флаг – долг и дело чести каждого белоруса. Ведь государственные символы нашей родины – это ее летопись, в которой сплелись воедино кровопролитные войны и долгожданные выстраданные победы, надежды и стремление народа к спокойной мирной жизни, героизм белорусов и их каждодневный труд на благо Родины, частичка души нашей страны.