В нынешнем году 9 мая мы отметим не только День Победы, но и День Государственного герба и Государственного флага. Что означают эти символы для каждого белоруса, когда они были установлены и в каких случаях можно вывесить флаг из окна своего дома?

Для чего нужны флаг и герб?

Флаг – это сакральный знак. Его поднимают, чтобы вдохновить – себя и других. Чтобы испугать врага. Чтобы призвать союзника. И чтобы увидеть свою Родину – большую, которую взглядом не охватить, в одном, пусть и небольшом, но ярком и знакомом полот­нище.

Герб – это печать. Ею скрепляют, как важную депешу или запечатанный конверт, верность тому государству, что охраняет, защищает и лелеет вашу Родину. Нас с вами.

Флаг и герб нельзя придумать, нельзя взять из мифов, сказок или чьей-то фантазии. Они должны быть правдивы, выстраданы отцами и дедами. Теми, кто из рук в руки, из уст в уста, из сердца в сердце может передать лично вам правду о том, что значит для них и этот флаг, и этот герб. И какую страну они олицетворяют.

Когда установили белорусскую символику?

Нынешняя символика традиционная, выстраданная всем ходом бурного и весьма неоднозначного для белорусов ХХ века. Но именно в его исторических горнилах белорусы обрели свое первое государство – БССР, вошли в дружный, победивший всех врагов союз братских народов, а из аграрной провинции с почти натуральным, хутор­ским укладом построили высококлассную промышленную респуб­лику. И выстояли в борьбе с чумой ХХ века – гитлеризмом. К тому же наша респуб­лика стала членом ООН. Беларусь – преемница БССР. И только в таком качестве может рассчитывать быть успешной и в будущем, ибо только так ей есть на что опи­раться и что развивать.

Долго определяться с символикой белорусам не было надобности – все было понятно и логично, требовало лишь небольшой корректировки. Однако в начале лихих 1990-х была предпринята попытка совершить исторический подлог. Белорусам хотели навязать «сверху» совсем не свойственную им символику – те самые «знаки», под которыми в годы Великой Отечественной войны по оккупированному Минску маршировали полицаи и прочие зигующие предатели. И, к сожалению, не только маршировали, но и расстреливали, грабили, сжигали своих соотечественников. Обретение бчб-символики означало, что белорусы из народа-победителя превращались в побежденных. А это ставило под сомнение и территориальные приобретения послевоенного периода. Рано или поздно целостность страны оказалась бы под вопросом.

Ошибку исправили быстро. Государственный герб и Государственный флаг Беларуси были возвращены к традиционным образам и цветам в результате инициированного Главой государства референдума, который прошел 14 мая 1995 года. За принятие нового старого флага и герба проголосовало 75,1 процента участников плебисцита.

Какой смысл заложен в наши государственные символы?

Смена идеологии не означает отказ от наших исторических завоеваний – вот основной смысл внесенных в советскую символику изменений. Да, мы теперь не строим коммунизм, но мы, как и прежде, выступаем за социальную справедливость, мир и процветание всего народа. Лучше всего эту фундаментальную мысль выразил Александр Лукашенко, который сказал: «Красный цвет на нашем флаге – это цвет победоносных штандартов грюнвальдской победы белорусских полков над крестоносцами. Это цвет знамен дивизий Красной армии и белорусских партизанских бригад, освобождавших нашу землю от фашистских оккупантов и их прислужников. Зеленый цвет воплощает надежду, весну и возрождение; это цвет наших лесов и полей. Белый цвет – воплощение духовной чистоты».

С прежнего советского флага исчезли серп, молот и звезда. Кроме того, узкая полоса вдоль древка стала белой, а орнамент на ней – красным (на флаге Белорусской ССР было наоборот: белый орнамент на красном фоне).

Государственный герб представлял собой зеленый контур страны в золотых лучах солнца над земным шаром. Вверху находилась пятиконечная красная звезда. Герб обрамлял венок из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой внизу написано «Рэспублiка Беларусь». Но в нынешнем году утвердили новую редакцию изображения Государственного герба. Само оно осталось тем же, изменились лишь детали. Так, контур страны стал золотым вместо зеленого, крупнее стали колосья клевера и льна. Изменился и цвет материков на земном шаре: из синих их перекрасили в темно-оранжевый. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы.

В каких случаях можно вывесить Государственный флаг из окна своего дома?

Согласно законодательству, Государственный флаг может подниматься и устанавливаться во время государственных праздников и праздничных дней, спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зре­лищных и иных массовых мероприятий, торжественных мероприятий, народных, трудовых, семейных праздников, в другие памятные даты, в иных случаях, в том числе без использования древка (флагштока).

По сути это означает, что флаг своей страны белорусы могут вывешивать, когда сочтут уместным. Только делать это нужно правильно. Собственно, всякий, кто любит свою страну и гордится ею, будет это делать так, как нужно, и никак иначе.

Вадим ЕЛФИМОВ, политолог, кандидат исторических наук

СБ