В последний месяц весны нас ожидает не только долгожданное потепление. Дирекция Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» запускает горячую акцию для всех поклонников музыкального форума!

С 14 по 19 мая 2021 года при покупке трёх и более билетов на проекты в Летнем амфитеатре в кассах города и на сайтах kvitki.by и ticketpro.by вам предоставляется скидка 10%.

Следите за актуальными новостями на сайте форума FEST-SBV.BY и Центра культуры «ВИТЕБСК» GCK.BY, а также в официальных сообществах – @festivalvitebsk и @gck.vitebsk – в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», FaceBook.

Тёплых майских дней и комфортных покупок, друзья! До скорой встречи на «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ»!