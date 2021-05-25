Сбор введен за пересечение транспортом с целью выезда из Беларуси государственной границы в пунктах пропуска «Александровка», «Веселовка», «Глушкевичи», «Комарин», «Новая Гута» и «Новая Рудня».

Ставка сбора – одна базовая величина (29 рублей на данный момент) за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в нем.

Сбор будет уплачиваться с 1 июня нынешнего года по 1 января 2023-го водителями транспортных средств, принадлежащих организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве ИП. Уплата сбора осуществляется в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы исходя из размера базовой величины, действующей на дату уплаты.

Новшество введено решением областного Совета депутатов от 29 марта 2021 года № 245 “О местном сборе” на основании статьи 4 Закона “Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь” с целью принять дополнительные меры по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19.

Под транспортным средством понимается механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает пяти тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин.

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

— главы государства и Правительства Беларуси, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций Беларуси, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Совета Министров и других государственных органов;

— главы государств и правительств, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, лица, прибывшие в Беларусь по приглашениям Президента Беларуси, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Совета Министров и других государственных органов;

— сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси в иностранных государствах, документированные дипломатическими и служебными паспортами, члены их семей;

— сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств иностранных государств, международных организаций и межгосударственных образований, их представительств и органов, члены их семей;

— лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов; — лица, сопровождающие умерших для захоронения в процессе перевозки гробов (урн) с их телами (останками); — инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица;

— участники Великой Отечественной войны при наличии подтверждающих документов;

— участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, при наличии подтверждающих документов;

— участники спортивных и спортивно-массовых, культурных, образовательных мероприятий при наличии подтверждающих документов. Решением областного Совета депутатов № 245 дополнительно освобождены от уплаты сбора транспортные средства, на которых следуют:

— ветераны Великой Отечественной войны при наличии подтверждающих документов;

— ветераны боевых действий на территории других государств при наличии подтверждающих документов, выданных компетентными органами Беларуси;

— бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, при наличии подтверждающих документов;

— граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранцы), имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи или близким родственникам, проживающим в Украине, при наличии подтверждающих документов;

— граждане Беларуси, иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие для посещения мест захоронения членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

— лица, выезжающие после похорон членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов; — граждане Беларуси, иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезжающие для получения медицинских услуг, при наличии подтверждающих документов;

— лица, выезжающие после лечения в санаторно-курортных организациях или получения медицинских услуг на территории Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

— граждане Беларуси, иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, убывающие в служебную командировку, при наличии подтверждающих документов;

— лица, возвращающиеся из служебной командировки из Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

— члены официальных делегаций, представители иностранных организаций, прибывшие в Беларусь по приглашению (официальному письму) местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, администраций свободных экономических зон, Белорусской торгово-промышленной палаты, созданных ею организаций, представительств и филиалов;

— лица, пересекающие государственную границу в пунктах упрощенного пропуска;

— лица, следующие транзитом через Беларусь, в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автодороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, подписанным в Чернигове 20 января 2009 года.

Сбор уплачивается в доходы областного бюджета на счет главного управления Министерства финансов Беларуси по Гомельской области BY35АКВВ36004010013230000000 в ОАО “АСБ Беларусбанк”, г. Минск, БИК АКВВВY2X, УНП 400555165 (код платежа 3110).

Как оплатить

В отделениях РУП “Белпочта” и кредитно-финансовых организаций (в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге). В системе “Расчет” (ЕРИП) выбрать вкладки: Административные процедуры, госпошлина, сборы – Сбор за пересечение границы РБ – Гомельский облисполком ГФУ – Сбор за пересечение границы. Если осуществляете платеж в кассе банка, сообщите о необходимости проведения платежа через систему “Расчет” (ЕРИП).

Непосредственно в пунктах пропуска Гомельской области сбор можно оплатить в отделениях ОАО “АСБ Беларусбанк” и на устройствах самообслуживания.

Актуальная информация о режиме работы подразделений ОАО “АСБ Беларусбанк” размещена на сайте belarusbank.by.

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