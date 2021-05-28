Сегодня председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева провела выездное заседание Молодежного совета при Буда-Кошелевском районном Совете депутатов на базе Буда-Люшевской средней школы.

Расширение возможностей для детей из сельских населенных пунктов заниматься в объединениях по интересам различных направлений стало темой заседания совета на этот раз.

Участников заседания поприветствовали председатель Липиничского сельского совета депутатов Светлана Хамлюк и директор школы Людмила Сафонова. Светлана Николаевна рассказала краткую историю населенного пункта Буда Люшевская, а Людмила Михайловна — школы.

Затем участникам была представлена выставка творческих работ, созданных ребятами, посещающими кружки по интересам «Оригами» и «Фантазия», а также кружка по рисованию «Маленькие волшебники».

Далее участники посетили организованную в школе музейную комнату Михася Лынькова, где их ознакомили с краткой историей жизни писателя и продемонстрировали театральные мини-постановки из его произведений, подготовленные учащимися школы.

В этнографической комнате гости окунулись в колорит белорусского быта местных жителей начала прошлого столетия.

Перед участниками заседания выступили ребята, посещающие кружок «Танцевальный ритм», создателем и руководителем которого является член Молодежного совета, учитель истории Буда-Люшевской школы Анастасия Новичкова.

В завершение было проведено заседание Молодежного совета, где в формате открытого диалога участники рассказали о себе, изложили свое видение развития объединений по интересам в школах района.

Ирина ШУТОВА

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