Сегодня в БГУ наградили победителей первого республиканского конкурса «Юный журналист», приуроченного к 100-летию факультета журналистики.

В конкурсе приняли участие представители всех регионов. Он проходил в трех номинациях: «Публикация», «Видео- и аудиосюжет», «Блог». Принимались работы, посвященные памятным и историческим местам Беларуси, жителям региона и другим актуальным событиям. Это могли быть материалы разного жанра: репортажи, интервью, публицистическое эссе, авторская передача. Участвовать можно было одновременно в трех категориях.

Станислав Давыдов из Губич стал обладателем диплома III степени в номинации «Видеорепортаж» с сюжетом о Буда-Кошелевском историко-краеведческом музее.

В подготовке материала к конкурсу Стасу помогали сотрудники «Авангарда» Юрий Ежов и Алла Якушевич.

Ирина ШУТОВА

Фото Юрия Ежова