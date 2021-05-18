Историко-культурный центр Буда-Кошелевского района присоединился к ежегодной международной акции «Ночь музеев».

Для учащихся СШ №1 райцентра провели лекцию-презентацию «Самые культовые музеи планеты», затем квест-игру «Друзья музея».