Елена Дмитрук с сыном Дмитрием:



– Сын учится во втором классе и, конечно, читает произведения, предусмотренные школьной программой. Из последнего это небольшой рассказ «Бобренок» Геннадия Снегирева. А я читаю, когда есть свободное время. Нравятся любовные романы и фантастика.

Юрий Ганжа:

– Честно признаюсь, не увлекаюсь чтением, да и как-то нет времени. Читаю газеты, новости в интернете, а книгу в руки брал последний раз в школе. Мне больше нравится активный отдых. Люблю играть в футбол.

Евгений Процко:



– Читаю литературу, которую нам задают на уроках. Но больше всего меня впечатлила книга не из школьной программы. Я сам захотел прочитать «Алису в стране чудес», и эта фантастическая история меня увлекла с первой страницы. Всем, кто думает, что почитать, посоветую именно ее.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич