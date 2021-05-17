Назойливые насекомые — мошки
Слово «гнус» объединяет кровососущих насекомых: комаров, мокрецов, мошек, слепней. Эти насекомые, нападая на человека, вызывают неприятные ощущения (жжение, боль, зуд в местах уколов), аллергические реакции разной степени, мешают выполнению работы, нарушают отдых.
Мошки – яркие представители «гнуса», изрядно досаждающие людям и животным. Взрослые особи (имаго) мошки – имеют размер 2-6 мм. Тело темно-серое или черное. Максимальный срок жизни около месяца. Свежей кровью питаются самки, чтобы обеспечить созревание яиц. Человек тоже становится их добычей, если оказывается вблизи мест выплода и массового скопления.
У мошек, как и у любого другого вида, существуют свои биологические особенности. Первой отличительной особенностью является то, что мошки выплаживаются только в пресной чистой проточной воде, насыщенной кислородом. Главное, что препятствует развитию мошек в водоеме, — мутность и загрязненность промышленными и бытовыми отходами, иными словами мошки являются показателем экологической чистоты местности. Другой важнейшей особенностью является то, что пик численности мошек удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко сокращается почти на 90%. Третьей особенностью является то, что мошки нападают на свою добычу только на открытом воздухе, в помещении они теряют свою активность. Период активности мошек ограничен светлым временем суток — это «дневные» насекомые. Суточный ритм активности мошек имеет два отчетливых подъема: вечерний, с 18 до 23 часов, и утренний, с 5 до 9 часов. Вечерний пик начинается за три часа до захода солнца и заканчивается сразу после захода. Также численность мошки резко увеличивается в пасмурную погоду. Мошки кусаются гораздо больнее, чем комары. У комара колюще-сосущий ротовой аппарат, невооруженным глазам можно наблюдать, как он прокалывает кожу хоботком. У мошки ротовой аппарат устроен наподобие ножниц, она срезает кусочек кожи и вводит туда токсичную слюну. Еще одна особенность мошки – она, в отличие от комара, не кусает сквозь одежду, однако ее миниатюрный размер позволяет ей проникнуть под нее.
Вред, наносимый мошками организму человека и животных, проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны. Слюна мошки, как и у других кровососущих насекомых, содержит гемолитический яд, который вызывает местные аллергические реакции, проявляющиеся сильным жжением, покалыванием, зудом и отеком кожных покровов. Самые неприятные ощущения от укусов остаются на слизистых глаз, губ, носа – там, где много нервных окончаний. Серьезная аллергическая реакция на укусы насекомых возникает достаточно редко, и действительно чаще всего становится следствием множественных укусов. Но никто не даст гарантии, что один единственный укус не станет опасным, особенно если речь идет о маленьких детях, пожилых, аллергиках, людях с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Если симптомы аллергической реакции доходят до стадии когда, у вас наблюдаются проблемы с дыханием, а укус разрастается буквально на глазах и сильно болит, незамедлительно обращайтесь к врачу, так как аллергическая реакция может вылиться в анафилактический шок, что уже может быть смертельно опасно.
Как защититься от нападения назойливых насекомых?
- Самое безопасное средство защиты от комаров и мошек это соответствующая одежда, максимально закрывающая тело, не оставляя зазоров, позволяющих мошки проникнуть под нее.
- Во время массовой активности мошек рекомендуется исключить прогулки вблизи рек (места выплода мошек) и как можно меньше находиться на открытом воздухе — в помещениях мошки не нападают.
- Использовать репелленты — средства бытовой химии, отпугивающие насекомых (следует помнить, что на одежде эффект от репеллента сохраняется дольше).
- Из народных средств, можно использовать эфирные масла мяты, лаванды или гвоздики, нанося несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек.
- Если придется отдыхать на открытом воздухе в период массовой активности мошек, защищайте себя пологами-палатками, сделанными из марли.
ПОМНИТЕ! МОШКИ НЕ БЕЗОПАСНЫ.
ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ ОТ ИХ НАПАДЕНИЯ!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ!