Назойливые насекомые — мошки

Слово «гнус» объединяет кровососущих насекомых: комаров, мокрецов, мошек, слепней. Эти насекомые, нападая на человека, вызывают неприятные ощущения (жжение, боль, зуд в местах уколов), аллергические реакции разной степени, мешают выполнению работы, нарушают отдых.

Мошки – яркие представители «гнуса», изрядно досаждающие людям и животным. Взрослые особи (имаго) мошки – имеют размер 2-6 мм. Тело темно-серое или черное. Максимальный срок жизни около месяца. Свежей кровью питаются самки, чтобы обеспечить созревание яиц. Человек тоже становится их добычей, если оказывается вблизи мест выплода и массового скопления.

У мошек, как и у любого другого вида, существуют свои биологические особенности. Первой отличительной особенностью является то, что мошки выплаживаются только в пресной чистой проточной воде, насыщенной кислородом. Главное, что препятствует развитию мошек в водоеме, — мутность и загрязненность промышленными и бытовыми отходами, иными словами мошки являются показателем экологической чистоты местности. Другой важнейшей особенностью является то, что пик численности мошек удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко сокращается почти на 90%. Третьей особенностью является то, что мошки нападают на свою добычу только на открытом воздухе, в помещении они теряют свою активность. Период активности мошек ограничен светлым временем суток — это «дневные» насекомые. Суточный ритм активности мошек имеет два отчетливых подъема: вечерний, с 18 до 23 часов, и утренний, с 5 до 9 часов. Вечерний пик начинается за три часа до захода солнца и заканчивается сразу после захода. Также численность мошки резко увеличивается в пасмурную погоду. Мошки кусаются гораздо больнее, чем комары. У комара колюще-сосущий ротовой аппарат, невооруженным глазам можно наблюдать, как он прокалывает кожу хоботком. У мошки ротовой аппарат устроен наподобие ножниц, она срезает кусочек кожи и вводит туда токсичную слюну. Еще одна особенность мошки – она, в отличие от комара, не кусает сквозь одежду, однако ее миниатюрный размер позволяет ей проникнуть под нее.

Вред, наносимый мошками организму человека и животных, проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны. Слюна мошки, как и у других кровососущих насекомых, содержит гемолитический яд, который вызывает местные аллергические реакции, проявляющиеся сильным жжением, покалыванием, зудом и отеком кожных покровов. Самые неприятные ощущения от укусов остаются на слизистых глаз, губ, носа – там, где много нервных окончаний. Серьезная аллергическая реакция на укусы насекомых возникает достаточно редко, и действительно чаще всего становится следствием множественных укусов. Но никто не даст гарантии, что один единственный укус не станет опасным, особенно если речь идет о маленьких детях, пожилых, аллергиках, людях с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Если симптомы аллергической реакции доходят до стадии когда, у вас наблюдаются проблемы с дыханием, а укус разрастается буквально на глазах и сильно болит, незамедлительно обращайтесь к врачу, так как аллергическая реакция может вылиться в анафилактический шок, что уже может быть смертельно опасно.

Как защититься от нападения назойливых насекомых?

Самое безопасное средство защиты от комаров и мошек это соответствующая одежда, максимально закрывающая тело, не оставляя зазоров, позволяющих мошки проникнуть под нее. Во время массовой активности мошек рекомендуется исключить прогулки вблизи рек (места выплода мошек) и как можно меньше находиться на открытом воздухе — в помещениях мошки не нападают. Использовать репелленты — средства бытовой химии, отпугивающие насекомых (следует помнить, что на одежде эффект от репеллента сохраняется дольше). Из народных средств, можно использовать эфирные масла мяты, лаванды или гвоздики, нанося несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек. Если придется отдыхать на открытом воздухе в период массовой активности мошек, защищайте себя пологами-палатками, сделанными из марли.

ПОМНИТЕ! МОШКИ НЕ БЕЗОПАСНЫ.

ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ ОТ ИХ НАПАДЕНИЯ!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ!