Об этом и многом другом расскажет наша землячка Таня Шубич. В свои 18 лет она уже работает мастером по маникюру в собственной студии в Гомеле.

– Таня, почему ты стала nail-мастером?



– Не зря говорят: хочешь сделать хорошо – сделай сам. Я люблю маникюр, но найти «своего» мастера так и не смогла. Поэтому и решила, что буду делать его сама. Мама поддержала меня. Скооперировавшись с бабушкой, они подарили мне полноценные курсы по маникюру. Потом у меня появилось оборудование – делала ногти себе и иногда знакомым.

– Как пришла идея открыть собственную студию в Гомеле?



– В 17 лет я поступила в Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» на юридический факультет. Вот уже год, как совмещаю учебу и любимое дело. Чтобы обзавестись собственным помещением, нужно было оформить самозанятость. Правда, была одна проблема: до 18-летия оставалось 4 месяца, а ждать я не люблю. Обратилась с заявлением в суд признать меня дееспособной, и суд удовлетворил мою просьбу. Так у меня появилась своя студия. Всё не так сложно, как кажется. Главное – начать и уверенно идти к своей цели.

– С какими трудностями ты столкнулась во время работы?



– С поиском «своих» клиентов. Я ценю свое время и труд, поэтому стоимость моих услуг соответствующая. Не со всеми клиентами можно сойтись – бывают разные характеры, интересы. Решила, что лучше буду ждать «своих» клиентов, нежели работать в минус. Я хочу получать удовольствие от своей работы и приносить людям радость. С поиском клиентов очень помог Instagram. Еще одна большая проблема – нехватка времени. Днем я в университете, вечером работаю, а ночью учу. В итоге – мало сплю. Но мне нравится моя загруженность. Это лучше, чем просто сидеть без дела.

– Таня, что думаешь про мужской маникюр?



– Сейчас мужской маникюр набирает популярность. У меня достаточно клиентов парней. Приходят молодые люди, которые следят за модой и трендами. Таких много среди моих знакомых, одногруппников. В Буда-Кошелеве, например, был всего один парень, которому я делала маникюр. Ухоженные ногти на мужских руках – это хорошо. Не думаю, что обгрызенные ногти придают мужественности. Никто же не говорит о глянцевых цветных лаках.

– Многие подростки сейчас переживают, что в 16-18 лет их все еще обеспечивают родители. Что думаешь об этом?



– Считаю это абсолютно нормальным. В 16-18 лет нужно учиться. И если мне достаточно пройти курсы, чтобы начать работать, то некоторым нужны годы учебы, чтобы получить специальность. К слову, хоть я и подрабатываю, от помощи семьи не отказываюсь. На всё необходимое для работы я пока еще не могу заработать.

– Что планируешь делать дальше?



– Развиваться. Хочу открыть полноценный салон красоты и магазин материалов для мастеров.

– Что бы ты посоветовала тем, кто хочет начать свое дело?



– Никогда не останавливаться, как бы трудно не было поначалу. Если вы опустите руки, то никогда не узнаете, что ждало вас в конце пути. Столько известных людей, которые не сдались на полпути, обрели успех и богатство. Поэтому всегда нужно к чему-то стремиться и бороться до конца. Мне помогают не сдаваться сила воли и мотивация. Я буду идти вперед.

Елизавета Цыкунова, член клуба «Юный журналист»

Фото из личного архива