«Продаю квартиру в населенном пункте, в котором не проживаю. Так как возможности туда приехать на заключение договора не имею, хочу дать доверенность сыну на продажу. Где можно сделать данную доверенность и какие для этого нужны документы? Обязан ли сын присутствовать при ее удостоверении?»

Жительница райцентра

На вопрос отвечает нотариус нотариальной конторы Буда-Кошелевского района Светлана Войтеховская:

– Вы можете обратиться к любому нотариусу по месту жительства, найти ближайшую к вам нотариальную контору или бюро на сайте Белорусской нотариальной палаты. Для удостоверения доверенности необходимо представить:

— документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт, вид на жительство);

— данные лица, на имя которого выдается доверенность, а именно: фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения, идентификационный номер, гражданство, место жительства, данные его паспорта. Если есть возможность, то можно при себе иметь паспорт представителя или его ксерокопию. Присутствие лица, которому выдается доверенность, при ее удостоверении необязательно;

— оригиналы документов, подтверждающие родственные отношения между доверителем и лицом, которому будет выдаваться доверенность (например, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке для супругов, документы, подтверждающие изменения фамилий, имен, отчеств и т.д.);

— оригинал документа, подтверждающего право на льготу (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида).

Подготовила

Елена БЕЛКО