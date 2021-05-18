Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

«ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий». На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента от 22 сентября 2005 года №12 «О Парке высоких технологий», — говорится в сообщении.

Как добавили в КГК, в результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Белта