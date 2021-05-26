28 мая Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую телефонную линию» с населением области по вопросам деятельности служб

«одно окно» местных исполнительных и распорядительных органов области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-68 могут сообщить о нарушениях, недостатках и проблемных вопросах в организации деятельности служб «одно окно», поделиться конструктивными предложениями по улучшению их работы.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников служб «одно окно» о наличии резервов в совершенствовании работы.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.