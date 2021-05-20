Киберпреступления — преступления, связанные с использованием компьютерной техники (преступления против информационной безопасности, хищения путем использования средств компьютерной техники, изготовление и распространение порнографических материалов и т.д.).
На протяжении последних лет в Беларуси наблюдается устойчивый рост количества регистрируемых киберпреступлений:
2015 — 2440 преступлений,
2016 — 2471,
2017 — 3099,
2018 — 4741,
2019 — 10 539,
2020 — 25 561.
За первые месяцы 2021 зафиксирован рост количества хищений с банковских карточек белорусов более чем на 270% по сравнению с этим же периодом 2020 года.
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ KUFAR БЫЛО СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
2018 — 51,
2019 — 126,
первое полугодие 2020 — 102,
второе полугодие 2020 — 3778.
Источник: Академия управления при Президенте Республики Беларусь