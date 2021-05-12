Когда и как будакошелевцы могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

С 14 по 19 мая граждане Беларуси могут бесплатно пройти тестирование на антитела — в рамках проекта по изучению иммунитета против COVID-19, рассказали в Буда-Кошелевской ЦРБ.

Все желающие смогут сдать свой биологический материал, кровь, для исследования на антитела к COVID-19. Тестирование на антитела будет бесплатное. Но изначально нужно зарегистрироваться и заполнить анкету — это можно сделать только онлайн. Доступ для записи на тестирование уже открыт с 12 мая.

Исследования проводится совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации

Для регистрации в исследовании Вам необходимо перейти на сайт https://pasteurclinic-anketa.ru/all_antitela.php?reg_id=101 и заполнить и отправить анкету участника

На сайте для сбора анкет организуется условно-защищенный канал для работы с персональной информацией

По итогам анкетирования методом случайной выборки с учетом возрастного критерия ежедневно формируется список участников, включенных в исследование, о чем участники будут уведомлены по электронной почте.

В Буда-Кошелевском районе, г. Буда-Кошелево, тестирование будет проводиться в пункте забора материала, функционирующем на базе учреждения здравоохранения «Буд-Кошелевская ЦРБ» по адресу г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 29, кабинет телемедицины (1 этаж), тел. 8(02336) 4-00-10.

Внимание!

3апись на тестирование производится ТОЛЬКО в электронном виде на сайте.

3апись на исследование по телефону НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!

Специалисты отмечают, что информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т.ч. вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом.