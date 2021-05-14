Чтобы научить плавать, надо бросить в воду. В моем случае произошло именно так. Куба. Мне 10. Плавать не умею. Бултыхаюсь на мелководье, кувыркаюсь в набегающей волне, обдирая коленки о песок.

– Что, плавать не умеешь? – посочувствовали две девочки постарше. – Хочешь, научим?

– Хочу! – черт дернул меня связаться с этими авантюристками. – Думаете, у вас получится?

– Посмотрим, – волонтеры-самоучки, заговорщицки переглянувшись, отбуксировали меня от берега и бросили, кружась на расстоянии вытянутой руки.

– Не к добру это, – подумала я, медленно идя ко дну. – Ох, не к добру.

В общем, плавать я научилась. То ли учителя попались опытные, то ли я – непотопляемый авианосец. Было страшно? Наверное, да. Хотя, уже не помню. Метод, конечно, варварский, но со мной сработал. Не травмировал мою нежную детскую психику. Страха воды не спровоцировал. Думаю, дети сильнее, чем нам кажется. А тем девчонкам я даже благодарна за науку. На воде держусь уверенно. Конечно, не умею плавать ни кролем, ни брассом, но и «ласточкой» не доводилось. Как это? Есть такой гимнастический элемент в школьной программе по физкультуре. Мы с сестрой его тоже едва не освоили. Было дело. Наш личный тренер, по совместительству мама, и сегодня предпочитает именно этот стиль. В двух словах: плавать она не умеет, но попытки обучить нас она долго не оставляла. Что я могу сказать: учитель она, конечно, от Бога, но плавание – точно не ее конек.

Учила она нас на озере в деревне. Учеба всегда проходила по одному сценарию: она руками поддерживает снизу, а мы барахтаемся, поднимая со дна ил, взбивая озерную воду в морскую пену, литрами хлебая воду, а плыть не плывём. Мы кричим: «Мам, ты держишь?» – «Держу!» – «Только не отпускай!» А она и не отпускает. Держит нас, держит свое слово. Хитрить не умеет до сих пор. Хотя в некоторых случаях и надо бы. Живут на свете такие чудаки.

Так к чему я? Не отправь меня тогда мама на Кубу, может, и не научилась бы я плавать. Она хоть и была та еще наседка, но умела отпускать. Вот и я помаленьку учусь. В воскресенье сын едет в санаторий. Отпускаю. Доверяю. Верю. Уже скучаю и жду возвращения.

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ