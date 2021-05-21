Значит, звоню я недели три назад своей старой приятельнице. Она уже лет 10 как в Минске живет. Мы с ней – подруги детства, общаемся до сих пор. Ну как общаемся. Когда она мне звонит, я трубку не беру – спустя время перезваниваю сама. Не подумайте, что делаю это из альтруистических побуждений с единственной целью сэкономить ее семейный бюджет. Нет. Хотя, по большому счету, так и происходит на самом деле, но не нарочно. Так я берегу свое время и не только. Олька – умный, начитанный, добрый человек и верный товарищ, но… редкостная зануда. Причем может нудить по телефону без перерыва час-полтора, а то и все четыре. Поэтому я предпочитаю всегда звонить сама. Так я оставляю за собой право инициировать окончание разговора, никого не обидев.

В общем, с ней случилась неприятность. Как вы думаете, какая? Конечно, коронавирус. Что же еще? Причем заболели все, кроме детей: она, муж и ее мама, которая живет с ними. Что обидно, за неделю до вакцинации. Сперва в больницу забрали Ольку, на следующий день – Нину Борисовну. Вовку оставили болеть дома и заодно присматривать за детьми, чему последние были несказанно рады. А дальше всё было прямо по Чехову. Помните, Антон Павлович как-то сказал: «В жизни нет сюжетов, в ней все смешано – глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным». А было так: бабушку бригада скорой помощи забирает на госпитализацию, а две малолетние канальи, то бишь горячо и самозабвенно любимые внучата, вслед вопят: «Ура! Бабушку увозят в больницу! Мы остаемся с папой!» Представили себе картину?

Но моя история не про бабушку. Хотя она в ней для меня самое слабое звено. Ей бы отдохнуть хорошенько, а Ольке отпустить бы маму и научиться рассчитывать на себя. Чай, не маленькая, пятый десяток как ни как. А рассказала я эту историю вот к чему. От коронавируса моих героев вылечили, Вовке и больничный уже закрыли, но у Оли с Ниной Борисовной новая беда: после ковида их стали мучить бессонница, апатия, раздражительность, утомляемость и панические атаки. Олька, конечно, всегда была нытиком, но не до такой же степени. Пообщавшись с ней несколько минут, я поняла, что ей срочно нужна помощь: серьезная, профессиональная. И людей с похожими симптомами после перенесенного ковида среди моих родных и знакомых много. Некоторым и года мало, чтобы полностью оправиться от коварного вируса. Вот почему для меня вопрос – делать или нет прививку – не стоял. Привилась, как только представилась возможность. И мужа с родителями упрашивать не пришлось. Они у меня сознательные. Я и заместителя своего сагитировала, а потом еще две штатные единицы подтянулись. Парочка сотрудников пока ждет своей очереди. Когда мы в редакции узнали, что больнице требуется еще один морозильник для перевозки вакцины, не раздумывая оказали спонсорскую помощь в его приобретении. Теперь жителям отдаленных деревень не нужно ехать за прививкой в райцентр.

P.S. История вакцинации началась более 250 лет назад с императрицы Екатерины II. Принято считать, что первая в российской истории прививка была сделана 23 октября 1768 года. Прививка была от оспы – страшного заболевания, которое выкашивало население и Европы, и России. От оспы умер и король Франции Людовик XV. Кстати, произошло это в то время, как в России уже вовсю делали прививки. Хотите знать, как отреагировала Екатерина на эту весть? «Какое варварство, – сказала монаршая особа, – ведь наука уже позволяет лечить эту болезнь».

Наука с тех пор научилась лечить не только оспу. Кстати, эпидемия оспы была побеждена в СССР еще в 1936-м году. Благодаря вакцинации отступили такие страшные болезни, как полиомиелит, корь, краснуха, столбняк, дифтерия и другие. Но не думайте, будто они ушли навсегда. Мало кто помнит, еще меньше знает, как в 90-е годы в нашей стране был всплеск дифтерии. Многие тогда отказывались от иммунизации. А все потому, что выросло целое поколение, которое не сталкивалось с тяжелыми инфекционными заболеваниями.

Не знаю, как вы, а я считаю: отказ от прививок в XXI веке – это мракобесие. Интересно, кто-нибудь придумает прививку от дремучести?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ