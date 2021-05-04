В преддверии 9 Мая в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошел патриотический обучающий урок «Знамя Победы», организатором которого выступил историко-культурный центр Буда-Кошевского района.

Приближается 76-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Идут годы, сменяются десятилетия, но подвигу нашего народа суждено навсегда остаться в истории. Подрастающему поколению важно знать историческую правду и хранить священную память о подвиге белорусского народа.

На встрече с учащимися школ райцентра и государственного аграрно-технического колледжа приняли участие первый секретарь Гомельского областного комитета Коммунистической партии Беларуси Дмитрий Мурашко, лидер Гомельской молодежной организации «Лига коммунистической молодежи» Андрей Павленко, секретарь по идеологической работе Гомельского городского комитета Коммунистической партии Беларуси Нина Бобова и сын участника Гомельской подпольной организации Романа Илларионовича Тимофеенко – Ростислав Романович Тимофеенко. Также участие в мероприятии приняли члены районной ветеранской организации и коммунисты.

Общаясь с молодежью, сын героя-подпольщика отметил, что сегодня крайне важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине. Он привел яркие жизненные примеры, о том, как важно хранить память о событиях тех страшных лет. В нашей истории множество примеров, когда люди, в том числе и молодежь, ценой собственной жизни вставали на защиту своего Отечества. Именно они должны быть настоящими кумирами и примерами для ребят.

Каждый из гостей высказался на тему подвига белорусского народа в Великой Отечественной войне, сделав акцент на таком понятии как патриотизм. Благодаря Победе над фашизмом, добытой кровью наших дедов и прадедов, каждый день мы смотрим в мирное небо над головой.

Лидер Гомельской молодежной организации ЛКМ Андрей Павленко рассказал о ключевом событии Берлинской наступательной операции – водружении Красного Знамени над поверженным Рейхстагом.

В завершение мероприятия была изготовлена копия Знамени Победы, которая будет храниться в историко-культурном центре. Символичное Знамя станет напоминанием о том, какой большой ценой далась нам Победа.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора