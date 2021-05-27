Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Мы видим, с какой скоростью инновационные технологии меняют жизнь общества, какие возможности они открывают в сфере создания и распространения медиаконтента, какие риски формируют в вопросах информационной безопасности государства. Понимаем, что незыблемость нашего суверенитета, сохранение единства и согласия белорусского народа во многом зависят от профессионализма и гражданской позиции отечественных журналистов», — говорится в приветствии.

«Убежден, что ваше стремление развиваться и совершенствоваться, умение сплотиться, защищая национальные интересы страны, являются залогом благополучия и мира независимой Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал, чтобы старт форума был ярким, а работа его участников — продуктивной. «На фоне современных трендов мировой журналистики, порой пренебрегающей этическими нормами и моральными принципами, желаю отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте», — отметил глава государства.

belta.by