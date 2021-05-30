Не секрет, что одной из важных составляющих успешной и продуктивной работы и развития сельхозотрасли является обеспеченность современной, высокопроизводительной техникой и агрегатами, с помощью которых можно качественно и своевременно выполнять весь спектр полевых работ, начиная от обработки почвы и посевов и заканчивая уборкой урожая и кормозаготовкой.

Как отметил первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко, в районе, как и в стране в целом, важное внимание уделяется обновлению машинно-тракторного парка. А благодаря государственной поддержке сельского хозяйства получить и приобрести ресурсо- и энергосберегающую технику отечественного производства стало проще.

Так, по программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 гг., в нынешнем году район значительно улучшит техническую базу. Первая техника уже поступила в ОАО «Юбилейный-Агро». Хозяйство пополнилось кормоуборочным высокопроизводительным комплексом КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS8O». Данная техника предназначается для скашивания кукурузы (причем в любой стадии спелости зерна) и других высокостебельных культур на силос с одновременным измельчением и погрузкой кормомассы в транспортные средства. Также в хозяйство поступил прицепной опрыскиватель ОП-2500-18, который выполнен в виде одноосного полуприцепа. Он может работать со всеми пестицидами, разрешенными к применению в сельском хозяйстве, в виде растворов, эмульсий и суспензий. В ближайшее время машинно-тракторный парк сельхозпредприятия пополнится зерноуборочным комбайном КЗС-1218А-1-02 «ПАЛЕССЕ GS12A1» с приставным оборудованием для уборки рапса и кукурузы на зерно, культиватором-опрыскивателем прицепным КУОП-8, предназначенным для междурядной обработки почвы с одновременным внесением пестицидов и удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур, и пресс-подборщиком комбинированным ПРП-160-1К.

К слову, новая техника и агрегаты совсем скоро поступят и в другие хозяйства района. КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80», прицепным культиватором-опрыскивателем КУОП-8 и опрыскивателем ОП-2500-18 пополнится машинно-тракторный парк ОАО «Николаевка», пресс-подборщик комбинированный ПРП-160-1К уже появился в ОАО «УваровичиЭлит», здесь же ожидают и новый опрыскиватель ОП-2500-18. Еще 9 единиц техники поступят в КСУП «Губичи», КСУП «Кривск», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», ОАО «Рогинь» и СУП «Андреевка».

– Поступление такого количества техники в разгар полевых работ станет хорошим подспорьем для сельскохозяйственной отрасли нашего района и позволит справиться с поставленными задачами качественно и в срок, – выразил уверенность Олег Леонидович.

На неделе «Авангард» побывал в ОАО «Юбилейный-Агро» и поинтересовался впечатлениями от новой техники непосредственно у тех, кому уже посчастливилось на ней потрудиться.

Механизатора Ивана Коваленко застаем прямо в поле, где на новеньком КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» он убирает люцерну на подкормку животным. В хозяйстве тракторист-машинист работает седьмой год и, несмотря на молодой возраст, уже хорошо себя зарекомендовал. Видя его рвение и старание, руководство доверило ему новую кормоуборочную технику.

– Признаюсь, мне было приятно осознавать, что мое старание не осталось незамеченным, – делится механизатор. – Два года подряд в качестве старшего комбайнера я участвовал в жатве, перешагнув заветную планку в тысячу тонн. В нынешнем году впервые сел за руль кормоуборочного комбайна. На новой технике трудиться – одно удовольствие, ведь она отличается не только высокой производительностью, но и комфортом.

Молодой человек говорит, что с профессией механизатора он не прогадал, так как в сельском хозяйстве всегда нужны трудолюбивые руки, да и работа на земле ему по душе. И хоть в свое время отучился на каменщика-электросварщика, по специальности не работал, а сразу пришел в хозяйство. Вместе с супругой, которая трудится осеменатором, и двумя дочерьми обосновались в Неговке. Сельская жизнь им нравится, а в город они никогда не рвались, да и детям здесь настоящее раздолье.

– Любимая работа и семья, достойная заработная плата, а теперь еще и новая техника – для меня это главные составляющие успешной работы. Так что постараюсь оправдать оказанное мне доверие, – отметил аграрий.

Последние штрихи в подготовке техники к выходу в поле наводит опытный механизатор Александр Кузьменков. За его плечами 41 год в сельхозотрасли. Как пришел в родное хозяйство в 1980-м году, так и трудится здесь по сей день. И несмотря на то, что последние 4 года мужчина находится на заслуженном отдыхе, работу оставлять не собирается, ведь есть еще и силы, и желание.

– Придя в хозяйство после училища, работал на тракторе Т-150, занимался пахотой и дискованием. За годы в отрасли перепробовал все возможные виды сельхозработ. Но за что бы ни брался, старался все делать добросовестно, – рассказывает Александр Владимирович.

Механизатор уже сумел по достоинству оценить преимущества прицепного опрыскивателя ОП-2500-18. Признается, что отечественный производитель постарался: оборудование соответствует всем требованиям времени.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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