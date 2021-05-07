Под таким название в центральной районной библиотеке прошла встреча-диалог с детьми войны.

В мероприятии приняли участие Владимир Козлов, почетный гражданин г. Буда-Кошелево, ветеран педагогического труда Борис Адашкевич и самобытный поэт Николай Суковатый.

Старшее поколение не может забыть события той далекой и страшной войны. Не должны забыть о ней и ныне живущие, особенно молодежь. С каждым годом участников и живых свидетелей событий Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Мало осталось и тех, кто пережил войну будучи ребенком. Поэтому так ценны их воспоминания. Про них говорят: «Люди с украденным детством».

О своем военном и послевоенном детстве школьникам рассказал житель райцентра Владимир Козлов.

Также в рамках встречи-диалога своим творчеством с ребятами поделились Борис Адашкевич и Николай Суковатый.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива центральной районной библиотеки