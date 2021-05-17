В Беларуси работает 160 музеев, в которых представлены ценности отечественной и мировой культуры:

— 98 комплексных,

— 43 исторических,

— 13 искусствоведческих,

— 4 литературных,

— 2 естествоведческих.

В 2020 году их посетили более 3,2 млн жителей и гостей Беларуси.

Рейтинг популярности*:

— мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — 222,6 тыс. посещений,

— Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны — 196,7 тыс.,

— Гомельский дворцово-парковый ансамбль — 187,1 тыс.,

— Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» — 141,1 тыс.,

— Национальный исторический музей Республики Беларусь — 121,9 тыс.,

— замково-парковый комплекс «Мир» — 119,6 тыс.,

— Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник — 91,8 тыс.,

— Витебский областной краеведческий музей — 82,2 тыс.,

— Гомельский областной музей военной славы — 82 тыс.,

— парк-музей «Сула» — 72,2 тыс.

Число временных экспозиций и экскурсий в 2020 году:

— 4 тыс. экспозиций,

— 60,8 тыс. экскурсий.

Музейный фонд страны превышает 3,5 млн экспонатов. В 2020 году по сравнению с 2019-м их количество увеличилось на 51,1 тыс. предметов.

*Составлен в соответствии с количеством посещений в 2020 году.

Источник: Национальный статистический комитет.

Белта