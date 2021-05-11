Без малого 1000 человек в районе получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 584 уже дважды привиты от коронавирусной инфекции. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали, что побудило их пройти вакцинацию.

Елена ОСТАПЕЦ, заместитель директора по учебной работе СШ №1 райцентра:

– Работаю в школе и каждый день контактирую с детьми и коллегами. Наблюдая, как массово болеют окружающие и какими тяжелыми могут быть последствия коронавируса, осознанно решила привиться. Я – за вакцинацию. Считаю, что данный способ профилактики наиболее эффективен. Первую дозу вакцины получила 16 апреля. Чувствую себя прекрасно, побочных эффектов нет. Пока одни решают, другие идут и делают, тем самым защищая свое здоровье и здоровье своих близких.

Вячеслав Коваленко,начальник ОГАИ:

– Я решил сделать прививку сразу же, как только узнал о поступлении первых вакцин в нашу поликлинику. У меня после прививки не было никаких «побочек». Почему я решил прививаться? Считаю, что прививка – единственный способ защитить себя и своих близких. В любом случае лучше пару дней с температурой походить, чем лежать под аппаратом ИВЛ.

Ольга Марцелева, корреспондент «Авангарда»:

– Как сотрудник СМИ контактирую со многими людьми. И когда появилась возможность бесплатно повысить степень своей защищенности от назойливого вируса, решила от нее не отказываться. Весь мир спасается от коронавируса вакцинированием, ведь чем большее количество людей привьется, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. Я прививалась российским препаратом «Спутник V». Состояние здоровья после первой вакцинации не изменилось. Мои пожилые родители также вакцинировались.

Галина Слепченко, пенсионерка:

– На прививку пошла осознанно. Я нахожусь в группе риска, поскольку у меня целый комплекс хронических заболеваний. Иммунитет слабый. Поэтому как только появилась возможность вакцинироваться, я обратилась в поликлинику. Есть слухи, что делать вакцину страшно. Но я не знаю тех, кто умер от вакцины, а вот тех, кто умер от ковида, к сожалению, уже знаю. Мы привились всей семьей, вшестером. И вообще, каждый сезон прививаемся от гриппа, и никогда не бывает никаких последствий или побочных эффектов. Зато после второй прививки сможем навестить родственников в Брянске, которых не видели уже давно.

Прививочная кампания продолжается, записаться на прививку можно по телефону 7-22-10.

Ирина ШУТОВА,

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