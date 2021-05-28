За большими достижениями человечества стоят маленькие победы, а из маленьких побед слагается успех. Но как его добиться? «Надо много трудиться…» – так считает призер областной олимпиады Кирилл Логиновский.

Много работали учащийся 8-го класса Кирилл Логиновский и учитель трудового обучения гимназии райцентра Владимир Коваленко для того, чтобы добиться успеха. Долгожданная награда за целеустремленность и усердие не заставила себя ждать: Кирилл занял 3-е место на областной олимпиаде по трудовому обучению в номинации «Технический труд».

Чтобы добиться такого результата, должны совпасть не только таланты ученика и учителя, но и желание обоих потратить массу сил и времени для достижения высокого результата. С 5-го класса Кирилл занимается выпиливанием лобзиком из фанеры не только на уроках труда, но и на дополнительных занятиях в кружке «Рейер», благодаря которым постоянно повышает свой уровень знаний и умений. К слову, для победы ему понадобились не только практические навыки работы с лобзиком, но и теоретические знания.

– Теоретический тур включал в себя выполнение 25 тестовых заданий, решение задач творческого содержания (5 технологических, графических, конструкторских задач). Практический тур предусматривал изготовление изделия по предложенному чертежу. Я делал макет мемориала ко Дню Победы, – рассказывает Кирилл. – Районный и областной туры проходили на базе СШ№1, затем работы отправили в Гомель. Мы готовились к олимпиаде очень серьезно, ведь если не ставишь перед собой большие задачи, то и не стоит надеяться на достойный результат.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото Ирины Палубец