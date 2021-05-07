Накануне Дня Победы поздравления от РУП «Белоруснефть-Особино» и Кошелевского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов и Шарибовского сельского дома культуры принимает ветеран Великой Отечественной войны из Сельца Александр Новичков.

Поблагодарив героя за вклад, который он внес в освобождение нашей страны от немецких захватчиков, гости вручили ветерану цветы, продуктовый набор и денежный подарок от профсоюзной организации РУП «Белоруснефть-Особино». Артисты Шарибовского сельского Дома культуры исполнили для Александра Федосовича песни военных лет.

В гости к ветерану по традиции пришла делегация от РУП «Белоруснефть-Особино», председатель Кошелевского сельисполкома, Совета депутатов Виктор Шугов и артисты Шарибовского СДК

Валентина — дочь Александра Федосовича присматривает за отцом

Председатель профсоюзной организации РУП «Белоруснефть-Особино» Ирина Рогова и начальник отдела идеологической работы и социального развития Юлия Слепцова поздравляют Александра Федосовича

Песня в подарок ветерану