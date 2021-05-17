Выездная бригада, которая делает прививки от COVID-19, сегодня работает в Губичах. Планируется привить от коронавируса 50 губичан

«Работа выездных бригад организована для того, — пояснил нам главврач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов, — чтобы максимальное количество жителей района смогли защитить свое здоровье, в том числе и те, кто по каким-то причинам не может посетить поликлинику в райцентре. Для работы двух выездных бригад были закуплены две морозильные камеры. Они обеспечивают соблюдение температурного режима минус 18 ℃ и ниже в течение всего времени транспортирования вакцин и позволяют оперативно перевозить препараты из пунктов, где они не востребованы, в места, где желающих вакцинироваться больше. В покупке одной морозильной камеры спонсорскую помощь оказала редакция газеты «Авангард».

Кстати, начиная с прошлой недели, сделать прививку можно в Уваровичах и Коммунаре. Работа выездных бригад на селе организована в медучреждениях, вакцинацию проводит местный медперсонал, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

На часах 10.00. В коридоре Губичской амбулатории врача общей практики местные жители ждут своей очереди на прививку. Среди них есть и пенсионеры, и работающие представители социальной сферы, много работников КСУП «Губичи» – никто из работодателей не препятствует вакцинации в рабочее время.

К амбулатории подъезжает «Газель». Помощник врача общей практики Надежда Князева достает из морозильника первую упаковку вакцины «Спутник V», рассчитанную на 5 доз. Всего сегодня планируют расколоть 50 вакцин.

В порядке «живой очереди» в кабинет заходят люди. Осмотр перед получением прививки от коронавируса проводит Надежда Князева — заполняет анкету с данными пациента, замеряет температуру, артериальное давление, слушает сердце и легкие. Именно она оценит состояние пациентов, определяет наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допускает до вакцинации. Кстати, за час, пока мы были в амбулатории, одного мужчину с хроническим бронхитом не допустили – в легких прослушивались шумы. Тут же ему выдали направление на снимок и настоятельно рекомендовали обратиться к врачу.

«Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием. Отложить прививку придется, если болезнь находится в стадии обострения. Узкий специалист определит, показана или нет для пациента вакцинация на данном этапе», – отметила Надежда Князева.

Еще у двоих пациентов на фоне тревоги поднялось давление. Им тут же дали гипотензивные препараты и попросили посидеть в коридоре.

Для большинства же пациентов вакцинация прошла в штатном режиме. Губичане смело подставляли плечо заведующему амбулаторией Зинаиде Миленькой, а та бойко ставила прививки.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.