Стартовала республиканская акция «Дарим радость!» по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях.

Инициатором выступило общественное объединение «Белорусский союз женщин». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и будет проходить с 16 мая по 1 июня.

Благодаря проекту десятки площадок для детского отдыха и игр по всей стране приобретут аккуратный и ухоженный вид.

Сегодня активисты БСЖ, вооружившись кистями и красками, обновил плоскостные сооружения в спортивном городке на территории гимназии райцентра.