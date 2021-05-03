На заседании районного исполнительного комитета подвели итоги социально-экономического развития района за первый квартал, рассмотрели вопрос летней занятости и вручили ряд наград.

Провел заседание председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Он же провел торжественную церемонию награждения.

Так, Благодарственными письмами райисполкома за мужество и гражданскую сознательность, проявленные при спасении людей на пожаре с вручением памятного подарка, награждены жители Дуравич Анатолий Харитоненко, Андрей Дорохов и Александр Тестов. Памятным подарком также награждён учащийся 11 класса Гусевицкой школы Дмитрий Лутенков — обладатель диплома 3-й степени по истории на заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам. Глава района вручил победителю мобильный телефон от РО РОО «Белая Русь», а его матери Ирине Лутенковой — Благодарственное письмо за ответственное воспитание сына. Почетной грамотой райисполкома награждена и учитель истории Гусевицкой школы Татьяна Вишнякова за профессионализм, добросовестный труд в отрасли образования и высокий результат, достигнутый в подготовке учащегося к Республиканской олимпиаде.

Анатолий Гапоник награждает Анатолия Харитоненко Благодарственным письмом и вручает подарок — универсальный набор инструментов.

Заслуженная награда Андрею Дорохов у.

Александр Тестов получает награду из рук главы района.

Дмитрий Лутенков и Анатолий Гапоник.

Благодарственное письмо матери Дмитрия Лутенкова Ирине Анатольевне.

Почетной грамотой райисполкома награждается учитель истории Гусевицкой школы Татьяна Вишнякова.