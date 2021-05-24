21 мая в 16.36 поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственной постройки в агрогородке Глушковичи Лельчицкого района. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение пламенем жилого дома и двух хозяйственных построек.

Как удалось выяснить, в момент возникновения пожара хозяйка дома 1993 г.р. вышла из него, чтобы повесить сушить белье после стирки. В это время в доме остался ее младший сын, а в веранде работала стиральная машина. Когда женщина увидела, что горит дом, внутрь зайти уже не смогла. К счастью, старший сын хозяйки в момент трагедии находился у бабушки.

При проведении разведки в доме звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен сильно обгоревший труп мальчика 2015 года рождения, воспитанника Глушковичского ясли-сада.

На тушение пожара было привлечено пять единиц техники РОЧС и три единицы техники ГЛХУ «Милошевичский лесхоз». Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии – детская шалость с огнем и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Лельчицкий РОСК проводит проверку по всем обстоятельствам произошедшего.

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ: от вашего понимания и соблюдения правил пожарной безопасности во многом зависит жизнь ваших детей. Не оставляйте детей без присмотра! Не доверяйте детям присматривать за топящимися печами, газовыми или нагревательными электроприборами. Прячьте спички, зажигалки и бытовые электроприборы в недоступных для детей местах. Разъясняйте детям, что игра с огнем и электроприборами крайне опасна. Следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпровождения. Помните! Здоровье ваших детей, сохранность личного и общественного имущества во многих случаях зависит от нас, взрослых. А кроме этого, сами соблюдайте правила пожарной безопасности.

Фото: gomel.mchs.gov.by