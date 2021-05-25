В связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении членов семьи, в период с 24 по 30 мая на территории Гомельской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений.

Если в семье случилось насилие — мы всегда рекомендуем вызывать милицию и наказывать агрессора, т.к. безнаказанность подпитывает насилие. Наказание в зависимости от травм может быть либо административным (ст.10.1 КоАП), либо уголовным. При первом вызове и составлении протокола милиционеры проведут профилактическую беседу и вынесут предупреждение. При повторном случае в течение года – агрессора ставят на профилактический учет и с письменного заявления пострадавшей вынесут защитное предписание – это мера, которая обязывает агрессора выселиться из общего жилья на срок от 3 до 30 суток. Кроме того, ему будет запрещено контактировать с пострадавшей. Да, всего лишь 30 дней, но за это время женщина может подумать о жизни, обратиться за медицинской помощью, подать на развод, решить, что ей делать дальше. Если травмы тяжелого характера и экспертиза это подтверждает – тюрьма.

Как вести себя соседям, родным и близким, если они заметили что-то подозрительное? Все ситуации индивидуальны, и как лучше поступить знают только специалисты, поэтому лучше обращаться к ним.

Телефон «горячей» линии 8-801-100-8-801, работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок со стационарного телефона бесплатный!!!

Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района (далее – ТЦСОН) оказывает помощь жертвам насилия в семье. ТЦСОН может предложить следующие виды помощи:

психологическая помощь женщине и ее близким;

содействие в получении и оформлении всех видов льгот и гарантий, предусмотренных законодательством (получение и восстановление необходимых документов, оформление льгот и пособий и т.д.);

содействие в предоставлении медицинской помощи, получении временного жилья, в организации обучения, трудоустройства;

социально-правовая помощь (консультация юриста и т.д.).

Все услуги ТЦСОН предоставляются БЕСПЛАТНО.

ОВД Буда-Кошелевского райисполкома