Ратный путь Бреднева Семена Семеновича

Свой рассказ о боевом пути моих прадедушки Бреднева Семена Васильевича и дедушки Бреднева Семена Семеновича начала строками из стихотворения Светланы Шаровой «О минуте молчания. Всё помнится, ничто не позабыто» неслучайно. Ведь с каждым днем, с каждым прожитым мгновением время неумолимо отдаляет нас от трагических событий Великой Отечественной войны, на фронтах которой погиб каждый третий наш соо-течественник.

В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Вписать рассказы о судьбах людей, шаг за шагом приближавших победу нашего народа, в летопись Великой Отечественной войны – долг каждого человека, неравнодушного к своей стране. Сегодня у меня появилась возможность опубликовать историю об участниках войны, близких нашей семье людях – моих дедушке и прадедушке.

Война – страшное событие, затронувшее многие семьи. Оно затронуло и нашу семью тоже. Кто-то участвовал в ней на фронте, а кто-то в тылу. Жизнь каждого из них – пример беззаветного служения Родине.

Моя бабушка, Бреднева Надежда Игнатьевна, много рассказывала о том, как воевали мои прапрадеды и деды. Я внимательно ее слушала, с волнением рассматривая сохранившиеся в семье фотографии.

Мой прадед Бреднев Семен Васильевич родился в 1900 году в крестьянской семье в д. Смычек. Как и многие другие соотечественники, с началом Великой Отечественной войны он был отправлен на фронт. К сожалению, подробных данных о его военном пути нет, так как к декабрю 1941-го он уже считался пропавшим без вести. У него осталась семья: жена и семеро детей. Один из его сыновей, мой дедушка Бреднев Семен Семенович 1926 г.р., был также участником Великой Отечественной.

Боевой путь Семена Семеновича начался с 1944-го. На тот момент ему было всего 18 лет. Он был призван в Красную Армию, служил в 451-м стрелковом полку 64-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта наводчиком расчета 2-й минометной роты. Воевал на фронтах 2-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Принимал участие в освобождении территории Беларуси, Польши, Германии. Проявил себя и во время прорыва обороны противника в районе реки Висла. В архивном документе так описан его подвиг: «Рядовой Бреднев – смелый и отважный наводчик. Во время прорыва сильно укрепленной обороны противника, на плацдарме р. Висла, 14 января 1945-го года вел точный прицельный огонь из миномета по огневым точкам противника, где показал свое мастерство и умение, уничтожив при этом 2 автомашины с военным грузом и 1 огневую точку противника с ее расчетом».

Родина по достоинству оценила его подвиги. Семен Семенович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. Умер в 2011-м, похоронен в Гомеле.

В наше время осталось мало ветеранов, но нам надо помнить, как они много для нас сделали. Я горжусь тем, что мои прадед и дед мужественно сражались против немецко-фашистских захватчиков, горячо любили свою Родину.

Спасибо вам за мое счастливое детство, за мирное небо над головой, за возможность жить и радоваться жизни. Мы помним и гордимся вами!

Ольга Лабович,

старший научный сотрудник Гомельского областного музея военной славы