Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен контрольный рейд по обследованию неэксплуатируемых объектов на предмет ограничения в них доступа посторонних лиц, на территориях Липиничского и Рогиньского сельсоветов.

Пустующие строения всегда привлекают лиц без определенного места жительства и детей. Доступ в такие строения должен быть ограничен. Но, как показывает практика, это не всегда так. Одна из главных причин доступа – халатность балансодержателя, который обязан следить за порядком, а вторая — когда непрошеные гости взламывают все препятствия, чтобы попасть в здания. Лица без определенного места жительства начинают «облагораживать» новое жилище, готовят пищу, курят и злоупотребляют спиртными напитками. В результате такого проживания происходят пожары и гибнут люди. Не менее привлекательны бросовые строения и для детворы. Особенно на каникулах ребята находят для себя здесь развлечения. К сожалению, детские забавы в таких местах иногда заканчиваются трагически.

В результате мониторинга неэксплуатируемых зданий выявлены общие нарушения: не закрыты дверные и оконные проемы, отсутствуют ограждения к зданиям и сооружениям, нет предупреждающих знаков и информационных табличек на ограждениях, фасадах или наиболее просматриваемых участках, а так же не предусмотрена сторожевая охрана.

Буда-Кошелевским районным отделом по ЧС начат административный процесс в отношении руководителей организаций, которые не исполнили ранее направленные представления «Об ограничении доступа в неэксплуатируемые здания и сооружения» находящихся на их балансе.