На территории Гомельской области уже зарегистрировано 111 пожаров в природных экосистемах, из них 12 пожаров леса (самый крупный в этом году произошел в Жлобинском районе, сгорело 5 га леса), 98 – травы и кустарника (наиболее масштабный случай возгорания в Добрушском районе, сгорело 10 га сухой растительности). Также на Жлобинщине спасателями ликвидирован один торфяной пожар.

Разбушевавшееся пламя трудно остановить, и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара люди. К примеру, 12 апреля текущего года в Лоевском районе произошло возгорание сухой растительности, огнем уничтожено 0,02 га травы на территории частного домовладения. На выгоревшем участке земли был обнаружен обгоревший труп женщины. Рассматриваемая версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Ни в коем случае не жгите траву. Это вредно для растений и животных, опасно и для человека. Не оставляйте огонь без присмотра, тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их. Если вы заметили возгорание, не проходите мимо. Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно подручными средствами, сбивая пламя связкой прутьев (или веток лиственных деревьев) либо же забрасывая песком. А потушив, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Если же погасить пламя самостоятельно не удается, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и как можно быстрее покиньте место пожара.

Сжигать мусор на своем участке можно, но соблюдая при этом правила безопасности, чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из этого поблизости нет, вы следите за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы всё делаете правильно.