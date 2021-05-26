Кивали, улыбались

Еще в 2017 году наша страна подала совместную с Латвией заявку на проведение чемпионата мира по хоккею – 2021. И она была благополучно одобрена: спортивные чиновники с удовольствием голосовали за, жали нашей делегации руки, улыбались, заверяли, кивали, посещали с инспекциями на самом высоком уровне и снова улыбались, кивали, заверяли. А что в итоге?

В середине января этого года Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе планетарного первенства из столицы Беларуси. Лоббировали это решение несколько национальных федераций, в частности скандинавских стран. Однако решающим фактором называлась позиция спонсоров. Минск стал поперек горла компаниям Nivea, Škoda и Liqui Moly. Они высказали озабоченность режимом, дискриминацией и насилием, которые узрели, видимо, со своей уж очень однобокой колокольни. Впрочем, удивляться тут особо нечему. Для Nivea специфический взгляд – это, возможно, уже почти традиция. Так, во время Второй мировой войны компания активно снабжала своей продукцией силы вермахта. И вот в этом, наверное, никакой проблемы не видела…

А еще интересно: если бы чемпионат нужно было провести во Франции, Великобритании или, страшно сказать, США, где мирных протестующих то и дело демократично поливают слезоточивым газом, окатывают из водометов, разгоняют резиновыми пулями, эти «сердобольные» компании потребовали бы переноса? Ой, что-то сомневаюсь.

Вице-президент IIHF Калерво Куммола тоже возбудился по этой теме. Мол, перенос чемпионата мира из нашей страны никакое не политическое решение, а вынужденная мера. «Мы не можем гарантировать безопасность в Беларуси» – вот его прямая цитата. Ну да, ну да. Расскажите это командам КХЛ, которые прекрасно и, главное, безопасно приезжают в Минск на матчи. Да и заполняемость «Минск-арены» – одна из лучших в лиге. Не иначе, режим палками загоняет людей на трибуны. Предварительно зачищая столицу от миллиардов протестующих.

Мы не паримся

Однако плакать горючими слезами по поводу переноса чемпионата точно никто не собирается. Как правильно заметил Президент Беларуси, для международной федерации – это позор, все объекты в нашей стране были готовы к планетарному первенству на 100%, оснований для его отмены нет даже на миллиметр. Но мы при любом решении IIHF особо не паримся.

Париться, и правда, нечего. Если чья репутация в этом случае и пострадала, то Международной федерации хоккея, которая не выполнила своих обязательств. За что заплатила Беларуси неустойку. Ее размер, по некоторым данным, составил несколько миллионов долларов. Неплохая сумма. Особенно когда есть с чем сравнивать. Например, из интервью президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса следует, что прибалтийская страна потратила на организацию чемпионата без Беларуси более 14 миллионов долларов. Сколько вложили мы, доподлинно неизвестно, но вряд ли много, ведь шикарная инфраструктура осталась еще с предыдущего мирового форума, который Минск принимал в 2014 году. А после уплаты компенсации от IIHF реально остались немного в плюсе. Эту информацию подтвердил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, который сказал следующее: «Благодаря этой компенсации мы возместили деньги в бюджет и оставили еще на развитие хоккея в нашей стране».

К слову, латвийские хоккейные чиновники отнюдь не жаждали принимать чемпионат в одиночку. Айгарс Калвитис, напротив, подчеркивал, что сами латыши отношений с белорусской стороной не портили и решение о переносе первенства принимали не они. Кроме того, прибалты прекрасно понимали, что силенок потянуть чемпионат самостоятельно у них немного. По сути, есть одна достойная ледовая площадка («Арена-Рига»), а нужно хотя бы две плюс хорошая тренировочная. Сначала пошли разговоры о переносе белорусской части соревнований в Словакию, Данию, Чехию или Германию, но не договорились. При этом особо топившие за санкции против Беларуси скандинавские страны срочно умыли руки: им дополнительные расходы из собственного кармана оказались не нужны – налогоплательщики не поймут. То есть отобрать отобрали, а дальше вы уж как-нибудь сами.

В итоге вопрос решали экстренно: первенство оставили в одной Латвии. В суперкороткое время приспособили под ледовый дворец Олимпийский спортивный центр, а тренировочную арену «Даугава» ввели всего за несколько дней до старта первенства. Большую часть возникших расходов взяла на себя Международная федерация хоккея, иначе чемпионат мира рисковал не состояться второй год подряд. А это уже совсем ни в какие ворота. Вот так дорого (и с точки зрения финансов, и с точки зрения репутации) обошлось IIHF верчение носом со стороны спонсоров.

«Красные пузыри»

Есть и еще немаловажная деталь. Львиная доля (около 90–95%) выручки организаторов чемпионата складывается от продажи билетов. Присутствие зрителей на трибунах позволило бы частично окупить затраты на турнир. Однако в Риге приняты повышенные меры антиковидной безопасности. Команды, судьи и обслуживающий персонал буквально заперты в двух отелях – по принципу «красных пузырей». Выходить за пределы этих гостиниц нельзя, люди, считай, отрезаны от внешнего мира, зато тесты на COVID-19 сразу после приезда нужно сдавать в течение недели каждый день. Оно и правильно: здоровье и безопасность превыше всего. Вот только по первым комментариям в Сети подобная ситуация напрягает, атмосфера царит специфическая. А многие ведущие игроки и вовсе не приехали, сославшись на травмы. Хотя очевидно, что эта причина во многих случаях всего лишь удобная отмазка.

К чему это привело, мы уже видим: слабый уровень чемпионата и сенсационные результаты: Латвия обыграла Канаду, Швейцария – Чехию, Казахстан – Финляндию, Беларусь (при всем уважении) – Швецию. Получается, пока бизнес и организаторы в убытках из-за отсутствия болельщиков, а зрители расстроены, что не смогли попасть на трибуны, в плюсе, похоже, разве что некоторые клиенты букмекерских контор. Словом, такого чемпионата еще не было.

Вот и парламент Латвии в последний момент решил-таки допустить зрителей на матчи. Не всё ж картонками в виде людей заполнять арены. Надо бы хоть немного и заработать. По предварительной информации, болельщиков (только вакцинированных или недавно переболевших коронавирусом) станут пускать на игры с 27 мая. Им нельзя будет перемещаться со своего места, снимать маску. Кроме того, не будет организована продажа питания и напитков. Короче, сиди, смотри и не возмущайся. Всё по лучшим канонам демократии. Наслаждайтесь.

Стоит ли говорить, что никаких подобных проблем в Беларуси бы не возникло. Трибуны изначально были бы полны зрителей, атмосфера была бы праздничной – сувениры, угощенья, высочайший уровень сервиса. И нет, нам не плевать на коронавирус – в Беларуси принимаются все меры для противодействия COVID-19: маски, соблюдение дистанции, повсюду дезсредства, идет массовая вакцинация. Однако всё это делается при полном присутствии здравого смысла.

Без запирания в квартирах, отелях или где-то еще.

А с выкручиванием рук со стороны спонсоров надо бы что-то делать. Беларусь свои меры приняла: ввоз продукции Nivea, Škoda и Liqui Moly на территорию страны временно запрещен. IIHF, конечно, себе такого позволить не может, но призвать «фирмочки» к порядку не помешало бы – да хотя бы для того, чтобы сама федерация то и дело не оказывалась из-за них в неприличной позе.

Тот же президент IIHF Рене Фазель не скрывал, что сожалеет о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси, называл это событие прискорбным, приезжал к Александру Лукашенко, но в итоге – развел руками, мол, не всё зависит от него самого.

В общем, до последнего пытался поступить по совести, но упорство скандинавов и позиция спонсоров оказались весомее. Ну что ж, такие времена, такие нравы.

Биатлон и другие мелкие пакости

Зато исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) о таких высоких материях, как честь и совесть, вероятно, даже не задумывался. А просто взял и лишил Беларусь восьмого этапа Кубка мира по биатлону в следующем сезоне. Соревнования должны были пройти в «Раубичах» в марте 2022 года. Но высокие спортивные чиновники, вы не поверите, вновь высказали озабоченность. И чем же? Да как заезженная пластинка – «текущей ситуацией в Беларуси». При этом, что именно с ситуацией не так, не уточнили. По всей вероятности, биатлонных функционеров беспокоят протесты. И ничего, что их давно нет, а речь идет аж о следующем годе.

Также жаль, что чиновники IBU «подзабыли», как высоко оценивали проведение Беларусью чемпионата мира среди юниоров – 2015, чемпионата Европы – 2019, чемпионата мира по летнему биатлону – 2019 и финального этапа Кубка IBU сезона 2019/2020. А особенно, как почти умоляли принять чемпионат Европы – 2020. Когда хозяйка первенства Эстония самоустранилась по причине отсутствия снега, наша страна благородно пошла навстречу функционерам и согласилась в кратчайшие сроки организовать чемпионат. И снег нашли, хотя мы уж точно не севернее Эстонии, и трибуны с удовольствием заполнились зрителями, и 270 спортсменов приехали из 35 стран. И всех всё устроило. Благодарности, комплименты, высшие баллы в адрес хозяев. На это аккуратно намекнул в письме в адрес президента IBU Олле Далина министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, выразил надежду на пересмотр решения о переносе этапа из «Раубичей».

Но, на самом деле, надежды мало. «IBUшники» ведь теперь озабочены. Ситуацией в нашей стране. Хотя, строго говоря, им бы следовало озаботиться более насущными для себя проблемами. Так, недавно был скандал с их бывшим руководителем и проститутками. Может, со своими бревнами бы разобрались для начала.

А вообще, хорошо сказал главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс в эфире «Беларусь-1»: решение об отмене – это настоящий беспредел, причины надуманные, чисто политический заказ.

Тем более принималось оно без каких-либо консультаций с белорусской стороной. Кто знает? Может, на коленке, или впотьмах, или, учитывая опыт предыдущего главы IBU, даже под одеялом. Ничего не утверждаю.

Впрочем, без этапа Кубка мира в Раубичах мы обойдемся. Как и без чемпионата мира по пяти­борью и лазерному бегу, а также без командного чемпионата Европы по настольному теннису. Их тоже забрали. Инте­ресно, кто-то, кроме профильных специалистов и спортсменов, знал о том, что два последних соревнования должны пройти в Беларуси? В общем, вы поняли, это комариные укусы. Неприят­но, назойливо, иногда может почесаться, но не более того.

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